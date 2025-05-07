六都施政大體檢／道安篇…工程、教育、執法 多管齊下改善人行環境

台中市每日生活圈估計有300萬人，人車爆多，但舊有市區路口複雜，大眾捷運系統又還沒跟上。台灣交通安全協會副理事長林志學表示，台中畸形路口多、路口分岔也多，籲交通局道路工程減少岔路口，有助降低交通事故風險。

林志學表示，台中路口畸形路口多，包括五岔、六岔路口，甚至是七岔路口，道路工程須讓路口單純化。

另外，他說，車輛右轉時，交通局可繪製路口標線營造最小彎角，讓行經車輛轉彎時自然降低速度，注意行人通過；左轉路口行車標線則確實依軌跡繪製，讓標線與斑馬線交角不會太小，解決駕駛視線距離不足問題。

台中交通事故死傷人數降幅六都第一，但行人、孩童死傷反而上升。逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇表示，這可能反映整體改善措施主要在降低車輛事故，但保護行人、孩童等弱勢用路人仍有努力空間。

吳皇昇建議，行人與孩童安全要靠系統性改善人行環境，如實體人行道、路口設計改善、降速規定等、加強駕駛人禮讓觀念教育與執法。目前政府偏重道路設施改善工程的作法，相關機關應強化教育宣導與執法強度，整合工程、教育、執法資源，才能有效解決問題。

林姓退休教師說，台中不少大馬路很大，但綠燈秒數太短時，即使走斑馬線還是不保險。他以市府旁台灣大道與惠中路交叉口為例，左轉燈僅7、8秒，直行與左轉車都拚命衝，不但駕駛怕，行人更怕。