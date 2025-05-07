六都施政大體檢／道安篇…車禍、傷亡數高 台中要精準改善、宣導道安

台中市近年交通事故統計 製表／陳敬丰 台中市為全國第二大都市，汽、機車登記逾300萬輛，地處中部交通樞紐，大眾運輸系統又不如雙北發達，交通事故數量長年居全台第一。市府近年改善道路硬體設施、加強執法，整體傷亡人數已有下降，下一步是精準打擊，減少行人死亡與酒駕事故等。

3年前伊拉克籍男子一家3口走在斑馬線上遭客運撞上，妻子與1歲兒子慘死；2女大生去年綠燈過馬路也遭客運撞上，1死1傷。死者母親悲痛表發聲，「不希望孩子走在路上，要戴著盔甲保護自己」，盼政府保障行人安全回家的權利。

兩案件引起軒然大波，台中市被交通部點名改善63處易肇事路口。這不是台中道安問題首次被檢視，2020年，台中交通事故4.1萬件，6都居中，疫情後2023年突飆升到7.2萬件，比排名第二的桃園多了近2.5萬件。

事件過後，市長盧秀燕指示交通局新增行人專用時向、改善易肇事路口等，去年底，全市已有278座庇護島、197處斑馬線退縮、486個行人早開時相路口、139個行人專用時相路口、88處斑馬線照明燈等，交通局也跨局處宣導道安。

交通局長葉昭甫說，台中去年交通事故死亡人數較2023年減少27人，降幅6都第一，死傷人也下降2.8%。台中獲「自然城市」期刊評比，全球50萬人以上都市步行便利性第49名，居亞洲第4，道路安全進步中。

無黨籍議員吳佩芸指出，台中去年行人死亡55人，6都最高，較前年增8人；民進黨籍議員謝家宜指出，酒駕事故死傷1246人、死亡19人分居6都第一、二；民進黨籍議員陳俞融也批，市府宣稱「有進步」不負責任。

台中為中部消費生活重心，葉昭甫說，往來台中人口基數大，齊頭式比較未必公平，死傷數與事件數去年都下降，說明改善有一定效果，預計今年再改善100處路口、180處非號誌化路口。

葉昭甫說，今年嘗試「精準打擊」，過去多瞄準肇事路口，但肇事熱點交通量大、車速慢，反不易發生死亡車禍，今年嘗試改由「人」著手，精準掌握易發生事故族群，如行人死亡中逾6成是長者，加強宣導道安觀念，引導他們更重視道安。