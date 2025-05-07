美眾議院通過兩項友台法案 強調陸扭曲2758號決議

美國聯邦眾議院五日口頭無異議通過「台灣國際團結法案」及「台灣保證實施法案」，除了支持台灣參與國際組織，也強調聯合國第二七五八號決議未處理台灣定位；授權國務院定期檢視與台交往所自我施加的限制，並列出解除的計畫。

眾議院五日先後通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）和「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），後者實為「二○一九台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Act of 2019）的修正案。

台灣國際團結法案指出，聯大第二七五八號決議文承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

眾議院外交事務委員會主席、共和黨眾議員馬斯特（Brian Mast）表示，中國大陸長期致力於在國際社會上消除台灣，透過霸凌、利誘等手法，讓其他國家邊緣化台灣，最明顯的案例就是中國大陸刻意扭曲二七五八號的決議文內容。他表示，修正案將確保美國不會無視中國大陸的舉動，並重申美國會主動反制北京操縱、影響國際組織的承諾。

針對美國國會通過兩部友台法案，總統府透過社群平台Ｘ以英文表示感謝。