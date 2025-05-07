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兩蔣陵寢改稱「靈柩區」 藍批國防部抹滅歷史

聯合報／ 記者朱冠諭李成蔭／連線報導
三軍儀隊長期駐守慈湖、頭寮兩蔣園區。圖／聯合報系資料照片
三軍儀隊長期駐守慈湖、頭寮兩蔣園區。圖／聯合報系資料照片

國防部上月公告修正兩蔣慈湖、大溪陵寢相關管理要點，以「營區」概括全域，將「謁靈」修正為「入營」，並刪除「陵寢」字樣。兩蔣文化園區位於桃園市，桃市府昨晚表示，中央、地方已歷經多次政黨輪替，兩蔣文化園區去政治化已是多數人的共識，呼籲中央不要政治思維處理此議題。

國民黨立委翁曉玲則批評，「國防部現在變成民進黨的政戰部？」縱然對個別領導人不滿，也不能以偏概全，忘掉兩蔣對中華民國的貢獻；兩蔣都當過中華民國總統，卻被如此對待，民進黨是想抹滅歷史，打著轉型正義旗號踐踏正義、行使獨裁。

慈湖、大溪營區目前由國防部全民防衛動員署後備指揮部負責管理，設立桃園管理組；國防部全民防衛動員署後備指揮部四月廿二日公告修正「國防部全民防衛動員署後備指揮部桃園管理組開放謁靈管理須知」，修正名稱為「國防部全民防衛動員署後備指揮部慈湖營區暨大溪營區開放管理要點」，並指出為配合現行規範及作法，且部分字詞未臻妥適，因此修正須知。

國防部指出，原先的「謁靈申請」，因應開放團體申請入營作法調整，因此將所定「謁靈」申請修正為「靈柩區開放」申請。

桃市府表示，國防部在某位民進黨立委質詢相關議題後，突然更改相關用語，動機實在很難讓外界理解；為何蔡英文總統與鄭文燦市長任內沒有轉型正義問題，到張善政市長時期，又突然有轉型正義問題？

桃市府指出，台灣社會發展至今，前往兩蔣文化園區參觀的民眾，相信早就沒有任何崇尚「威權」的想法；前市長鄭文燦任內提過，兩蔣文化園區是當年前副總統呂秀蓮擔任桃園縣長任內所設置，目的就是為了卸除個人威權崇拜，是基於歷史文化及觀光價值。

呂秀蓮 國防部 張善政 政黨輪替 桃園 民防 翁曉玲 蔡英文 轉型正義 鄭文燦

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