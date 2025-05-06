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賴總統就職將滿一周年 黃國昌：司法毫無改革只有倒退

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今天舉行「賴清德執政滿週年跳票實錄」記者會，黨團總召黃國昌（右）與立委林憶君（左）聚焦司法及法制、外交及國防領域。記者邱德祥／攝影
民眾黨立法院黨團今天舉行「賴清德執政滿週年跳票實錄」記者會，黨團總召黃國昌（右）與立委林憶君（左）聚焦司法及法制、外交及國防領域。記者邱德祥／攝影

賴清德總統即將就職滿一周年，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，執政成果只能以「慘不忍睹」四個字來形容，「司法改革」對民進黨政府來說太沉重，不僅毫無改革更是只有倒退，司法檢調淪為執政黨鷹犬，而棄保潛逃罪、妨礙司法公正罪、不法關說罪更是一路跳票至今。

民眾黨立法院黨團今天啟動「賴清德執政滿週年跳票實錄」記者會，預計在520前的每周二、五舉行4場記者會，揭發賴政府執政跳票行徑，首場分別由黃國昌與民眾黨立委林憶君聚焦在司法及法制、外交及國防領域。

林憶君表示，民進黨政府過去向人民保證「潛艦國造做得到」，如今看來只是一張空頭支票，海鯤號原定今年4月進行海測，然而來到5月仍然一問三不知，而根據國防部預算解凍報告，竟然也獨缺潛艦國造的項目，民眾黨團仍然將堅定嚴審，等到海測有進度才會同意動支。

林憶君指出，2024年總統大選期間，賴總統承諾推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），號稱要打造台灣為經濟日不落國，如今不僅沒有成功加入，就連連台美自由貿易協定（BTA）都尚未簽訂，民進黨口口聲聲說台美關係史上最好，實際上根本就是自欺欺人的愚民政策。

黃國昌表示，「司法改革」對民進黨政府來說太沉重，不僅毫無改革更是只有倒退，司法檢調淪為綠色恐怖的鷹犬，否則台北地檢署拘提涉入共諜案的吳尚雨，為何總統府剛好在前一天解除其職務，「難道總統府會通靈，精準掌握檢調偵辦進度」，恐怕是牽連層級太高，法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力才會假裝一問三不知。

黃國昌指出，民進黨過去承諾推動棄保潛逃罪、妨礙司法公正罪及不法關說罪，這些法案從2017年一路跳票到現在，因為許多關係良好的金主如林秉文、鍾文智、涂誠文皆涉入其中，如今就連虐嬰虐童的嫌犯也都落跑，法務部和司法院卻仍然在互踢皮球。

黃國昌還說，賴總統在今年3月宣示提出軍事審判制度，行政院長卓榮泰也說要在1個月內提出計畫、並且送出法案，「請問條文在哪裡，生出來了嗎？」難道民進黨政府認為先喊先贏，只要能夠進行政治炒作就好。

黃國昌批評，針對洩密給中國應該加重處罰，從頭到尾都是民進黨反對修法，從法務部前部長邱太三到民進黨立委柯建銘皆然，只是從國安五法變成國安十法，怎麼會如此虛弱無力且蒼白空洞，「提高刑罰連提都不敢提，到底是心虛到什麼程度。」

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