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別再有下一個剴剴 民進黨促朝野修法補漏洞

中央社／ 台北6日電

全國關注的剴剴案近日密集開庭審理，民進黨今天說，要避免再有下一個個案，應檢視地方政府的缺失；台北市及新北市政府應改進現有制度及管理缺失並究責，也呼籲朝野共同修法修補管理漏洞，完善對孩童照顧，避免憾事再發生。

民進黨發言人吳崢、立委林月琴、台北市議員洪婉臻共同召開「守護兒童人身安全 國民黨別卸責還想蹭」記者會。

吳崢表示，隨著近日剴剴案持續開庭審理，許多剴剴生前遭受的虐待被揭露，令人深感憤怒痛心，藉由這起事件，從司法、政府制度都應徹底追究。在司法上，剴剴案一審將於5月13日宣判，同時，台北市及新北市政府應盡的管理責任、過程中制度及行政缺失，也是關注重點。

吳崢說，整起剴剴案雙北市府相關責任至今未釐清，呼籲國民黨不要為了政黨政治利益，以護航手段掩蓋整起事件。

洪婉臻說，台北市長蔣萬安每次都說要站在第一線，但從剴剴案、信義區幼兒園的性侵案等都沒站在第一線，卻向5個被連署罷免的國民黨立委說「一定跟你們站在一起」，極為諷刺。

林月琴表示，目前連續10天剴剴案的審理，不只揭露孩子遭虐致死，更讓外界看到兒少保護體系漏洞百出，尤其從地方政府到民間團體，這不是偶發，而是系統性失誤，這並非第一起個案，民國108年兒盟就有類似案件，都是因為安置在保母家，也都是由兒盟安置。

林月琴強調，對於守護兒童人身安全，民進黨已提出「托育服務專法」草案，將「保母及托嬰中心」跟「兒少權法」脫鉤、零歲到2歲送托全方位管理、收出養等待期要管理等相關內容納入。她重申，全國要一起為剴剴案的遺憾補漏洞，更希望未來不再有憾事發生。

吳崢 林月琴 民進黨

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