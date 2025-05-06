屏檢訪視力暘能源旗下案場 黃國昌酸綠色權貴果然不同

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，屏東地檢署昨天訪視太陽能大型案場，赫然驚見遭到起訴的力暘能源旗下案場，難道是在向綠色權貴示好，還是訪視違法騙取電業籌設許可，也難怪去年4月起訴至今，電業籌設許可仍未遭到撤銷，讓他直言綠色權貴果然不一樣。

屏東地檢署昨天發布新聞稿表示，為了深化與綠能產業溝通交流、排除不法勢力介入，檢方持續辦理聯合訪視，主任檢察官蔡佰達率同檢察官蕭惠予等人訪視轄內「裝置容量達20MW以上之3處太陽能」大型案場，分別為力暘能源股份有限公司、天方能源科技股份有限公司位於佳冬及林邊之太陽能光電廠暨升壓站。

黃國昌稍早在臉書發文指出，賴清德總統宣示持續推動綠能除弊工作，並且強調不分黨派絕不寬貸，這個方向沒有人會反對，但是絕大多數人都知道，綠能弊案橫行正是民進黨與綠友友們官商勾結下產生的亂象，考驗司法檢調有無決心徹查，還是遇到綠色權貴就轉彎。

黃國昌說，屏東地檢署主任檢察官帶隊訪視太陽能大型案場，赫然驚見遭到起訴的力暘能源旗下案場位列其中，自己真的已經不知道該說什麼，難道是要了解如何違法騙取電業籌設許可，「還是要去跟綠色權貴示好，儘管被起訴了還是有人在罩，盡量亂搞沒關係？」

黃國昌直言，檢調在民進黨的把持之下，發生如此光怪陸離的情形，難怪去年4月力暘遭到起訴至今，非法取得的電業籌設許可仍未撤銷，而經濟部和台南市政府繼續包庇，深怕綠色權貴的荷包受到影響，也讓賴總統的宣示再次淪為一場大笑話。

台南地方法院審理力暘光電弊案，台南市政府經發局前局長陳凱凌涉嫌以倒填文件日期等方式，協助力暘能源闖關「小二甲」禁令取得光電廠執照，去年遭到台南地檢署依照貪汙治罪條例起訴。針對力暘違法取得電業籌設許可，民眾黨立法院黨團多次質疑涉有圖利。