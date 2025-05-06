立院納入特查對象遭批甩鍋 吳思瑤：在野應反求諸己

共諜案頻傳，調查局將檢討研修「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，民進黨立委建議立法院應納入，遭民眾黨批評甩鍋、講幹話。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，在野黨應反求諸己，而不是只會指責別人，不思內控。

調查局昨天列席立法院時表示，已規劃將行政院及所屬各機關全體政務人員及協助其辦理業務的秘書、助理等涉密約聘僱人員、主秘層級以上辦公室辦理秘書、機要業務的涉密約聘僱人員，全納入辦理特查對象，吳思瑤質詢時說，國安不能有漏洞，立院也應納入查核，訂定特查辦法。

吳思瑤今天上午舉行輿情回應記者會，對於在野黨批評，她表示，在野黨評論共諜，一定要依據事實，國安不能有漏洞，不能有任何的可乘之機，國會不能成為國安的破口。

吳思瑤反問，立法院過去確實發生共諜案，且是各黨皆有，國民黨及民眾黨都有涉入相關共諜滲透事件，也都經司法判決在案。在野黨應反求諸己，而不是只會指責別人，曾被民眾黨提名參選立委的馬治薇不就是拿中資參選，又交出國會聯絡資料給中國。

吳思瑤表示，民進黨一有涉及共諜，第一時間徹查移送，開除黨籍究辦，藍白不要只會指著別人鼻子罵，不去思考內部管控，如果要防範共諜滲透，就一起推國安法案，若擔心國安破口在立法院，就支持民進黨團提出的國會自律課責、相關改革的國安法案。

吳思瑤說，特殊查核範圍應要擴大，應加入接觸機密可能性，不是單純用職等區分，國會的公務人員接觸機密機會也很高，過去沒有在公務機構的特查辦法之中，立院的職員工既然適用公務人員任用法及公務人員服務法，查核範圍就應納入立法院職員工。

吳思瑤表示，法務部及調查局也建議，立法院可以訂定自己的查核辦法，並納入立委公費及自費的助理，民進黨團已在研議，在野黨若真的關心國安，就不要再擋國安法案。