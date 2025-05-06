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反戒嚴、反廢死公投案 排入9日立法院會議程

中央社／ 台北6日電

國民黨立委所提「反廢死」、「反戒嚴」2項公投提案，均已過協商冷凍期1個月，藍白立委今天再度聯手於立法院程序委員會，以人數優勢表決通過，將2項公投案排入9日立法院會討論事項議程，民進黨立委所提立委赴中納管的國安法案，再次遭藍白立委封殺。

此外，由國民黨立法院黨團提案，邀請行政院長率同國防部長及相關部會首長就「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」進行專案報告，以及台灣民眾黨團所提行政院長卓榮泰破壞憲政體制、藐視國會行為的譴責案、對民進黨團總召柯建銘之譴責案等案，也在藍白立委聯手支持下，排入9日院會討論事項議程。

國民黨提出2項公投提案，有意將公投案併同罷免案投票能同時舉行。民進黨團於3月21日起占領立院議場，直至25日當次會議法定開會時間結束，拖延2項公投提案成案時程。

不過，立法院會於25日當晚7時30分重啟會議，並在藍白立委聯手下，順利將2項公投提案逕付二讀，立法院也於隔日發文，2項公投案交付協商1個月。

2項公投提案均已超過協商1個月冷凍期，國民黨團今天在程序委員會與民眾黨團聯手，順利將2項公投提案排入9日院會討論事項議程。

民進黨團對於3月25日晚間會議始終主張會議無效，今天進一步在程序委員會提案，以立法院長韓國瑜帶頭違法，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌及藍白立委惡意曲解議事規則，嚴重違反法定開會程序，破壞國會秩序等理由，將藍白及無黨籍等62位立委移送紀律委員會。不過，提案遭藍白立委封殺，未排入討論事項議程。

至於藍白兩黨的因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案，則於今天排入9日院會報告事項議程。

不過，民進黨立委沈伯洋等人提案，立委赴中納管的兩岸人民關係條例等國安法案，再次被藍白立委阻擋，無法排入報告事項。民進黨立委也將預先準備的「國安法案藍白合阻377次」手板拿出，抗議藍白立委不讓法案付委審查。

公投 國民黨 民眾黨 立法院

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