藍委籲央行救市 卓揆：將揪出不法禿鷹

「台灣不是匯率操縱國，若有不法禿鷹操縱台幣升值，政府會依法嚴查！」行政院長卓榮泰6日在媒體聯訪與備詢時都如此強調。但國民黨立委魯明哲認為，央行總裁楊金龍在記者會上的表現難說服民眾與產業安心，呼籲央行要積極救市；民眾黨立委黃國昌則呼籲卓榮泰，別再將匯率議題與政治掛勾。

強調無操縱匯率

卓榮泰在總質詢前被媒體問到6日是否有有信心守住30元大關？還有穩定匯市、抑制新臺幣走強措施？與是否打擊禿鷹時回應說，台灣長久以來匯率是穩定的國家，跟其他國家相較一下，我國匯率是穩定的。中華民國臺灣也從來不是操縱匯率的國家，所以央行是持續用合法，而且常態的態度，在觀察匯率的變化。

「我們也斷然的不容許禿鷹來影響、破壞、操縱台灣的匯率！」卓榮泰強調，任何發現不法，已經請央行以及所有的金融單位嚴查、嚴防。希望基於市場的環境跟機制，讓匯率能夠迅速的趨於穩定。他表示，央行會在關心的情形之下，跟所有的產業、跟銀行機構進行相關討論，並請民眾支持總統賴清德5日提出的5點聲明。

央行記者會難安心

不過國民黨立委魯明哲在稍後的質詢時提到，央行總裁楊金龍在記者會上多次支吾、回答相當閃躲，容易讓市場對政府沒有信心。卓榮泰回應說，楊金龍對匯率相當專業，央行的書面報告也對相關局勢說明得很清楚，但魯明哲認為，台幣2年前曾經到1比29的水準，但如今在短短幾天就升值到2年前的狀況，產業不可能不擔心。

「央行說有禿鷹卻只有口頭要求停止，這樣適當嗎？」魯明哲也如此質疑卓榮泰，並呼籲政府要以非干預的方式救匯市，卓榮泰回應說，台灣長期來說不是匯率操縱國，在延續慣例下，央行對匯市都有密切的觀察，前幾天有部分交易量與次數值得觀察，若有不法禿鷹操縱匯率，會依法處理。

別將匯率與政治掛勾

民眾黨立委黃國昌則不滿指出，賴清德5日的談話說「政治人物鎖定匯率議題進行炒作」，連匯率的事情都能甩鍋在野黨，賴總統的心思真的是令人嘆為觀止，他也喊話卓榮泰不要再用大內宣洗腦民眾。

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