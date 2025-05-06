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外交部誠摯感謝 美眾議院通過2友台法案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國聯邦眾議院院會美東時間5日以口頭表決方式，分別無異議通過「台灣保證落實法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）及「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）兩項友台法案。外交部長林佳龍表達高度歡迎，誠摯感謝美國國會持續透過具體立法作為展現對台灣的跨黨派支持。

「台灣保證落實法案」要求國務卿定期檢視國務院就與台灣關係的交往準則，包括任何後續相關文件。至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。

「台灣國際團結法案」則明確指出，聯合國大會第2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國大陸與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明；美國反對任何在未經台灣人民同意的情況下，意圖改變台灣地位的行動；要求美國政府指示其在各國際組織的代表，倡導這些國際組織反抗中國大陸試圖扭曲涉及台灣的決策、語言、政策或程序等行徑；另鼓勵美國的盟友和夥伴在適當情況下，反對中國大陸試圖破壞台灣邦交及與非邦交國的夥伴關係。

美國繼行政部門日前於聯合國安理會會議中，嚴詞批評中國大陸為孤立台灣而誤用聯大第2758號決議後，聯邦眾議院也接續通過相關友台法案。外交部長林佳龍對行政部門與國會跨黨派對台支持表達誠摯感謝，並呼籲國際社會持續以具體作為反制中國大陸錯誤詮釋聯大第2758號決議。外交部將密切關注法案後續進展，並持續與美國國會及行政部門維持緊密溝通，務實及穩健地深化台美友好夥伴關係。

外交部 美國 聯合國

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