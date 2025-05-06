快訊

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

半導體風雲／聯電、格芯合併真有賺頭？先看是誰在說媒

賴總統就職將滿1週年 黃國昌：司法毫無改革只有倒退

中央社／ 台北6日電

總統賴清德就職將滿1年，民眾黨團總召黃國昌今天說，「司法改革」對民進黨政府來說太沉重，毫無改革、只有倒退；棄保潛逃罪、妨礙司法公正罪、不法關說罪更從2017年的司改國是會議一路跳票到現在。

台灣民眾黨立法院黨團將在520前的每週二、五，舉行「賴清德執政滿週年跳票實錄」記者會；今天上午由負責立法院司法及法制委員會的黃國昌，與負責外交及國防委員會的立委林憶君舉行首場記者會。

林憶君說，民進黨政府信誓旦旦向人民保證「潛艦國造做得到」，結果卻只是一張空頭支票，全部大跳票；原預計海鯤號4月可以進行海測，如今已經5月，國防部長顧立雄卻一問三不知，且國防部送來的解凍報告中，獨缺潛艦國造預算解凍案。

林憶君表示，賴總統2024大選時承諾，推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），號稱要讓台灣成為經濟日不落國，如今不僅CPTPP沒成功加入，連台美自由貿易協定（BTA）都沒簽訂；政府說現在是台美關係史上最好，質疑為什麼BTA完全沒納入關稅談判中。

黃國昌說，「司法改革」對民進黨政府來說太沉重，根本毫無改革、只有倒退。他質疑，為何總統府會剛好在北檢拘提涉嫌涉入共諜案的吳尚雨的前一天，就知道要解除其總統府諮議職務，「難道總統府會通靈，精準掌握檢調偵辦進度？」恐怕是牽連層級太高，才讓法務部長、北檢檢察長假裝一問三不知。

黃國昌表示，棄保潛逃罪、妨礙司法公正罪、不法關說罪，這些都是民進黨過去承諾、從2017年的司改國是會議，一路跳票到現在的法案，「民進黨說要研議，就是沒有要作」。賴總統3月宣示要提出軍事審判制度，行政院長卓榮泰稱1個月內提計畫、送法案，如今都5月了，「條文在哪裡，生出來了嗎？」

另外，鏡週刊報導，郭智輝頻繁赴老東家崇越集團旗下的餐廳邀宴用餐、開會，因郭智輝家人仍在崇越持股、當董事，遭疑公私不分，有圖利之嫌。近日郭智輝再度選在這家餐廳密宴AIT，還以經濟部名義發出官方邀請函，顯示是動用公家資源所辦的餐宴。

黃國昌受訪時說，民進黨搞政治鬥爭，搞到連國家機器都動起來，這很明顯是民進黨內鬥，特定媒體配合鬥爭，「AIT官員看了應該會很不爽」，這才是最大的問題。郭智輝跟崇越千絲萬縷的關係從沒切斷，早就不是秘密，否則崇越的副董事長還一天到晚跟郭智輝報告什麼，「郭智輝早就不適任、該下台了」。

至於「太報」報導，台中市長盧秀燕陣營布局2028與民眾黨以政黨聯盟模式合作多時，「盧昌配」可能性浮現。黃國昌表示，純粹的政治放話，沒有回應的必要，他不會隨之起舞。

台灣民眾黨 司法改革 潛艦國造 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

新台幣狂升也能甩鍋？黃國昌酸賴總統好有擔當

郭智輝遭爆疑圖利老東家崇越 黃國昌：不適任早該下台

遭爆圖利崇越 郭智輝辦公室：從未動用公務預算資源

郭智輝遭爆疑涉圖利 徐巧芯：特定媒體下手 賴清德恐想換人

相關新聞

台幣升賴清德怪在野誤導 朱立倫酸：好天才…反對黨變央行

新台幣狂升，賴清德總統昨指遺憾看到有政治人物鎖定匯率議題炒作。國民黨主席朱立倫反嗆賴政府是「跪族冠軍」，賴清德談話除了抄...

送康乃馨也遭質疑 陳亭妃嘆：母親節何時變得無情又冷漠

民進黨2026台南市長黨內初選之戰愈演愈烈，母親節將至，有民眾在社群PO文質疑立委陳亭妃送大量康乃馨的經費何來？陳亭妃今...

花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：郭智輝個人負擔

經濟部長郭智輝上任以來爭議不斷，除了屢次失言，又被鏡週刊踢爆多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他創辦的崇越集團旗下的M...

兩岸互不隸屬金門成國際港？ 卓揆：需考量安全及穩定

金門能否成立自貿港引發討論，國民黨立委陳玉珍指出，依賴清德總統說兩岸互不隸屬，金廈船班是國際航線，政府應同意升格金門為國...

藍委批央行知匯率有異卻放手 卓榮泰：政府不採干預政策

新台幣狂升，引發關注。國民黨立委魯明哲今質詢時質疑央行總裁楊金龍明知有異常卻放手未救市。行政院長卓榮泰表示，政府長期不採...

盧秀燕目標2028先不表態黨主席 藍營拱蔣曝背後盤算

綠營發動罷免國民黨立委將進入三階投票決戰期，加上美國關稅戰，520後國民黨除了要罷免賴清德總統，也將提出救產業、經濟、勞工的方案；相較之下，國民黨主席的改選已非檯面上最優先議題，但檯面下早已暗潮洶湧。 知情人士透露，台中市長盧秀燕遲遲未對參選黨主席表態，藍營已做好盧不參選的最壞盤算，並且傳出將拱台北市長蔣萬安參選黨主席，該人士強調，拱蔣萬安參選黨主席並不是要反盧，希望盧要承擔……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。