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影／為羅智強站台 朱立倫：民進黨創下民主之恥

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右三）上午前往台北捷運大安站4號出口外空地「反惡罷 戰獨裁」街講，抨擊罷免在野黨立委只有一個理由「得罪賴清德、反對民進黨」。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（右三）上午前往台北捷運大安站4號出口外空地「反惡罷 戰獨裁」街講，抨擊罷免在野黨立委只有一個理由「得罪賴清德、反對民進黨」。記者曾學仁／攝影

台幣連日暴升，國民黨主席朱立倫上午前往台北捷運大安站4號出口外「反惡罷 戰獨裁」街講，表示美債接近5000億美元，台幣升3元我們少了1兆，受傷最深的會是我們。

朱立倫一早為台北市大安區黨籍立委羅智強站台，朱立倫表示站在這裡很心酸，一個認真努力的在地立委，每天跟大安朋友站在一起的羅智強，卻被莫須有的罪名罷免，到底什麼理由罷免？絕對沒有理由，全台灣無差別的，只有一個理由「得罪賴清德、反對民進黨」，民進黨創下民主之恥，全世界找不到民主國家罷免在野黨。

朱立倫並表示台幣升值、出口危機，一但上升10%，就會少6-7%獲利，少4、6、7%公司不用賺錢，還沒開戰才幾天，已經升了3塊多，今天很可能繼續升值，並強調6月份美債危機，全球美債接近5000億美元，受傷最深的是我們，甚至擔心包括日本、中國大陸、印度都在減少美債，只有台灣，沒減少還增加，最後受傷的是全民，台幣升3元我們少了1兆。

國民黨主席朱立倫（右二）上午前往台北捷運大安站4號出口外空地「反惡罷 戰獨裁」街講，抨擊罷免在野黨立委只有一個理由「得罪賴清德、反對民進黨」。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）上午前往台北捷運大安站4號出口外空地「反惡罷 戰獨裁」街講，抨擊罷免在野黨立委只有一個理由「得罪賴清德、反對民進黨」。記者曾學仁／攝影

台幣 國民黨 朱立倫 美債

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