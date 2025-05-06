兩岸互不隸屬金門成國際港？ 卓揆：需考量安全及穩定

金門能否成立自貿港引發討論，國民黨立委陳玉珍指出，依賴清德總統說兩岸互不隸屬，金廈船班是國際航線，政府應同意升格金門為國際港，並設立自由貿易港區。行政院長卓榮泰回應，有國際航線不一定是國際港，還需考量穩定性、航道安全等，一切要循序漸進、按部就班。

陳玉珍力推金門自由貿易港區，民進黨從黨部到民代都批這可能成「洗產地」破口，陳今於總質詢關心，表示金門真正漁港大約三個，目前停泊位置也不夠，金門能否升級為國際港，並成為自由貿易港區？

交通部長陳世凱表示，成為自由貿易港區先決條件是要成為國際港，金門目前還沒有這需求及相關討論；陳玉珍質疑，目前台灣本島有七個自由貿易港區，這當中包含非國際港的台南安平港也升級國際港，並成自由貿易港區，那金門應也能比照辦理。

陳玉珍指出，依照賴清德說法，金門廈門是兩岸不同地區，兩岸互不隸屬，所以兩岸間就是國際關係，那金門怎麼不是國際港？若能讓金門的港口比照台南安平港升級變為國際港，就不用修「離島建設條例」，就可直接比照自貿港的相關條例辦法。

卓榮泰說明，兩岸確實互不隸屬，而走國際航線不一定就是國際港，還必須考量穩定性、航道安全等，且這並非修「離島建設條例」的問題，是要先成為國際港，才能討論是否設自由貿易港區；現在兩岸關係情勢下，安全也成為一個問題，也需要第三國有參與。

陳玉珍再質疑，很多越南、日本航班也飛到日本，怎麼會沒有量或者安全問題，應該要先給金門一個機會，能否升為國際港？若真有洗產地問題，那台灣本島其他幾個自貿港也都有洗產地問題。卓榮泰回應，這都要要「循序漸進」、「按部就班」，現在提出「離島建設條例」修法裡面包了很多東西，且遭到眾多立委反對，針對自貿港一定採高標準管制，避免洗產地問題。