快訊

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

半導體風雲／聯電、格芯合併真有賺頭？先看是誰在說媒

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸互不隸屬金門成國際港？ 卓揆：需考量安全及穩定

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
金門能否成立自貿港引發討論，國民黨立委陳玉珍（右）今質詢行政院長卓榮泰（左）。圖／取自國會頻道
金門能否成立自貿港引發討論，國民黨立委陳玉珍（右）今質詢行政院長卓榮泰（左）。圖／取自國會頻道

金門能否成立自貿港引發討論，國民黨立委陳玉珍指出，依賴清德總統說兩岸互不隸屬，金廈船班是國際航線，政府應同意升格金門為國際港，並設立自由貿易港區。行政院長卓榮泰回應，有國際航線不一定是國際港，還需考量穩定性、航道安全等，一切要循序漸進、按部就班。

陳玉珍力推金門自由貿易港區，民進黨從黨部到民代都批這可能成「洗產地」破口，陳今於總質詢關心，表示金門真正漁港大約三個，目前停泊位置也不夠，金門能否升級為國際港，並成為自由貿易港區？

交通部長陳世凱表示，成為自由貿易港區先決條件是要成為國際港，金門目前還沒有這需求及相關討論；陳玉珍質疑，目前台灣本島有七個自由貿易港區，這當中包含非國際港的台南安平港也升級國際港，並成自由貿易港區，那金門應也能比照辦理。

陳玉珍指出，依照賴清德說法，金門廈門是兩岸不同地區，兩岸互不隸屬，所以兩岸間就是國際關係，那金門怎麼不是國際港？若能讓金門的港口比照台南安平港升級變為國際港，就不用修「離島建設條例」，就可直接比照自貿港的相關條例辦法。

卓榮泰說明，兩岸確實互不隸屬，而走國際航線不一定就是國際港，還必須考量穩定性、航道安全等，且這並非修「離島建設條例」的問題，是要先成為國際港，才能討論是否設自由貿易港區；現在兩岸關係情勢下，安全也成為一個問題，也需要第三國有參與。

陳玉珍再質疑，很多越南、日本航班也飛到日本，怎麼會沒有量或者安全問題，應該要先給金門一個機會，能否升為國際港？若真有洗產地問題，那台灣本島其他幾個自貿港也都有洗產地問題。卓榮泰回應，這都要要「循序漸進」、「按部就班」，現在提出「離島建設條例」修法裡面包了很多東西，且遭到眾多立委反對，針對自貿港一定採高標準管制，避免洗產地問題。

自由貿易 金門 陳玉珍

延伸閱讀

傳為大罷免改組戰鬥內閣 卓揆：政院業務從不涉罷免

藍委批央行知匯率有異卻放手 卓榮泰：政府不採干預政策

東部實彈演習影響鬼頭刀魚汛 卓榮泰：檢討並落實賠償

藍白特別條例納普發現金 卓榮泰憂：分散產業支持力道

相關新聞

台幣升賴清德怪在野誤導 朱立倫酸：好天才…反對黨變央行

新台幣狂升，賴清德總統昨指遺憾看到有政治人物鎖定匯率議題炒作。國民黨主席朱立倫反嗆賴政府是「跪族冠軍」，賴清德談話除了抄...

送康乃馨也遭質疑 陳亭妃嘆：母親節何時變得無情又冷漠

民進黨2026台南市長黨內初選之戰愈演愈烈，母親節將至，有民眾在社群PO文質疑立委陳亭妃送大量康乃馨的經費何來？陳亭妃今...

花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：郭智輝個人負擔

經濟部長郭智輝上任以來爭議不斷，除了屢次失言，又被鏡週刊踢爆多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他創辦的崇越集團旗下的M...

兩岸互不隸屬金門成國際港？ 卓揆：需考量安全及穩定

金門能否成立自貿港引發討論，國民黨立委陳玉珍指出，依賴清德總統說兩岸互不隸屬，金廈船班是國際航線，政府應同意升格金門為國...

藍委批央行知匯率有異卻放手 卓榮泰：政府不採干預政策

新台幣狂升，引發關注。國民黨立委魯明哲今質詢時質疑央行總裁楊金龍明知有異常卻放手未救市。行政院長卓榮泰表示，政府長期不採...

盧秀燕目標2028先不表態黨主席 藍營拱蔣曝背後盤算

綠營發動罷免國民黨立委將進入三階投票決戰期，加上美國關稅戰，520後國民黨除了要罷免賴清德總統，也將提出救產業、經濟、勞工的方案；相較之下，國民黨主席的改選已非檯面上最優先議題，但檯面下早已暗潮洶湧。 知情人士透露，台中市長盧秀燕遲遲未對參選黨主席表態，藍營已做好盧不參選的最壞盤算，並且傳出將拱台北市長蔣萬安參選黨主席，該人士強調，拱蔣萬安參選黨主席並不是要反盧，希望盧要承擔……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。