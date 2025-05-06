藍委批央行知匯率有異卻放手 卓榮泰：政府不採干預政策

新台幣狂升，引發關注。國民黨立委魯明哲今質詢時質疑央行總裁楊金龍明知有異常卻放手未救市。行政院長卓榮泰表示，政府長期不採取干預政策，央行自然在較合規的情況下，對匯市做穩定措施；如有任何不法，絕對要立刻有效的處理。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢，在野黨立委今質詢時關注匯率議題。

國民黨立委顏寬恒質詢時追問，台幣後續是否還會升值，卓榮泰表示，國際情勢與市場機制，政府當然要有掌握，在觀測過程中，大家似乎預期心理比較強烈。台灣是出口導向國家，匯率問題影響非常深遠，希望社會大眾要有信心，對於一些不實的訊息不要隨便傳遞出來，讓央行能專業來穩定。

魯明哲質疑，央行昨天的記者會，很多媒體跟學者感覺「不聽不害怕，越聽越害怕」，台幣史詩級的飆升，楊金龍表現卻結結巴巴答不出來，是有什麼難言之隱？

卓榮泰緩頰，楊金龍對國家財政貨幣匯率相當專業，他提出的書面說明非常清楚，至於現場反應可能牽涉到提問過程是否第一時間無法完全掌握，但他認為從內容來看，足夠專業。

卓榮泰表示，政府從上周就密切注意，在與美國關稅談判過程中雖沒有觸及匯率問題，但他們一直在關心世界匯率的變化，希望這個變化能迅速穩定下來。最重要的是，央行長期就穩定貨幣政策及其手上所了解的狀況，希望產業界跟國人還是要深具信心，台灣的基本體質和財政狀況是好的。

魯明哲表示，他擔心的是短時間讓大家無法應變，楊金龍昨天的說法表示央行已發現有異常，過去兩三天卻放手未救市，這樣對嗎？卓揆說，政府長期沒有採取干預政策，台灣一直沒有被列為會操縱匯率的國家，是一般觀察名單而已，正因這樣的慣例延續下來，央行自然在比較合於規定的情況下，對匯市會做穩定的措施。

卓榮泰也說，前兩天難免發現，有些外資進出時間、量與次數都值得觀察，台灣不是操縱匯率的國家，也絕不允許禿鷹來破壞、影響、操縱台灣匯市，如果有任何不法發生，絕對要立刻有效的處理。