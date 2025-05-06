影／國民黨團推強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例
國民黨立院黨團今天舉行記者會，推出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，由書記長王鴻薇主持，首席副書記長羅智強出席，國家政策研究基金會執行長、立委柯志恩報告草案內容。
王鴻薇表示行政院推出的條例包括產業支援、撥補勞健保、台電撥補及加強國土韌性等，但在因應對等關稅戰時，應該鎖定在經濟上或是在勞工，還有對於勞工經濟上的衝擊，所以國民黨團今天正式公布針對美國對等關稅的影響，提出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，這個草案已經送案在今天的程序委員會將把草案送入院會，和行政院的特別條例併案審查。
對於凍結台電撥補的問題，柯志恩說，撥捕並不能解決台電虧損的問題，在113年電價費率審議委員會議上，14位委員就有4位委員明白指出，台電不能永遠靠撥補來解決他們的虧損，這和所謂的調漲電價、能源政策這樣的關係，要把他明訂清楚，國民黨團一貫的立場不是了凍結而凍結，為了刪減而刪減，而是透過這種方式要求台電對於他們的能源政策，提出一個釜底抽薪的方式。
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