快訊

YouTube漲價哀號！悄推新訂閱方案「78元起」 台灣也納入其中

竹東大橋車禍！55歲機車騎士慘遭槽車輾斃 屍首分離當場死亡

匯率甜甜價讓網銀APP當機2天！網氣「換匯陰謀論」 內行人曝1招：不塞車

影／國民黨團推強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨團今天舉行記者會推出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，由書記長王鴻薇（中）主持，首席副書記長羅智強（左）出席，國家政策研究基金會執行長、立委柯志恩（右）報告法案內容。記者邱德祥／攝影
國民黨團今天舉行記者會推出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，由書記長王鴻薇（中）主持，首席副書記長羅智強（左）出席，國家政策研究基金會執行長、立委柯志恩（右）報告法案內容。記者邱德祥／攝影

國民黨立院黨團今天舉行記者會，推出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，由書記長王鴻薇主持，首席副書記長羅智強出席，國家政策研究基金會執行長、立委柯志恩報告草案內容。

王鴻薇表示行政院推出的條例包括產業支援、撥補勞健保、台電撥補及加強國土韌性等，但在因應對等關稅戰時，應該鎖定在經濟上或是在勞工，還有對於勞工經濟上的衝擊，所以國民黨團今天正式公布針對美國對等關稅的影響，提出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，這個草案已經送案在今天的程序委員會將把草案送入院會，和行政院的特別條例併案審查。

對於凍結台電撥補的問題，柯志恩說，撥捕並不能解決台電虧損的問題，在113年電價費率審議委員會議上，14位委員就有4位委員明白指出，台電不能永遠靠撥補來解決他們的虧損，這和所謂的調漲電價、能源政策這樣的關係，要把他明訂清楚，國民黨團一貫的立場不是了凍結而凍結，為了刪減而刪減，而是透過這種方式要求台電對於他們的能源政策，提出一個釜底抽薪的方式。

國民黨立院黨團今天舉行記者會推出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，由書記長王鴻薇（左）主持，國家政策研究基金會執行長、立委柯志恩（右）報告法案內容。記者邱德祥／攝影
國民黨立院黨團今天舉行記者會推出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，由書記長王鴻薇（左）主持，國家政策研究基金會執行長、立委柯志恩（右）報告法案內容。記者邱德祥／攝影

台電 國民黨 立法院

延伸閱讀

徐巧芯嗆被罷就轉罷綠委 羅智強：民進黨陽謀不會得逞

王鴻薇：一味讓美犧牲人民權益 台幣升就是血淋淋事實

核三2號機將除役 王鴻薇批：用電愈來愈髒、愈來愈貴

加國媒體人批凱道戰獨裁「好噁心」 王鴻薇揭其背景：妥妥就是綠媒

相關新聞

花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：郭智輝個人負擔

經濟部長郭智輝上任以來爭議不斷，除了屢次失言，又被鏡週刊踢爆多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他創辦的崇越集團旗下的M...

藍白特別條例納普發現金 卓榮泰憂：分散產業支持力道

行政院提4100億元特別條例因應美國總統川普對等關稅，遭藍白質疑灌水，兩黨傾向刪除台電撥補1000億元，並納入普發現金條...

台幣升賴清德怪在野誤導 朱立倫酸：好天才…反對黨變央行

新台幣狂升，賴清德總統昨指遺憾看到有政治人物鎖定匯率議題炒作。國民黨主席朱立倫反嗆賴政府是「跪族冠軍」，賴清德談話除了抄...

送康乃馨也遭質疑 陳亭妃嘆：母親節何時變得無情又冷漠

民進黨2026台南市長黨內初選之戰愈演愈烈，母親節將至，有民眾在社群PO文質疑立委陳亭妃送大量康乃馨的經費何來？陳亭妃今...

藍委批央行知匯率有異卻放手 卓榮泰：政府不採干預政策

新台幣狂升，引發關注。國民黨立委魯明哲今質詢時質疑央行總裁楊金龍明知有異常卻放手未救市。行政院長卓榮泰表示，政府長期不採...

盧秀燕目標2028先不表態黨主席 藍營拱蔣曝背後盤算

綠營發動罷免國民黨立委將進入三階投票決戰期，加上美國關稅戰，520後國民黨除了要罷免賴清德總統，也將提出救產業、經濟、勞工的方案；相較之下，國民黨主席的改選已非檯面上最優先議題，但檯面下早已暗潮洶湧。 知情人士透露，台中市長盧秀燕遲遲未對參選黨主席表態，藍營已做好盧不參選的最壞盤算，並且傳出將拱台北市長蔣萬安參選黨主席，該人士強調，拱蔣萬安參選黨主席並不是要反盧，希望盧要承擔……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。