影／國民黨團推強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例

國民黨立院黨團今天舉行記者會，推出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，由書記長王鴻薇主持，首席副書記長羅智強出席，國家政策研究基金會執行長、立委柯志恩報告草案內容。

王鴻薇表示行政院推出的條例包括產業支援、撥補勞健保、台電撥補及加強國土韌性等，但在因應對等關稅戰時，應該鎖定在經濟上或是在勞工，還有對於勞工經濟上的衝擊，所以國民黨團今天正式公布針對美國對等關稅的影響，提出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，這個草案已經送案在今天的程序委員會將把草案送入院會，和行政院的特別條例併案審查。