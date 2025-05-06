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王鴻薇：一味讓美犧牲人民權益 台幣升就是血淋淋事實

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新台幣出現「升值之亂」，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日質疑，面對美國關稅談判，若政府一再讓步，犧牲的是廠商跟人民，台幣升值這麼快就是血淋淋事實。記者屈彥辰／攝影
新台幣出現「升值之亂」，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日質疑，面對美國關稅談判，若政府一再讓步，犧牲的是廠商跟人民，台幣升值這麼快就是血淋淋事實。記者屈彥辰／攝影

台幣出現「升值之亂」，匯市劇烈波動，昨日銀行甫一開門，便有民眾搶進兌換外幣，網路銀行也同樣塞車。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日質疑，面對美國關稅談判，若政府一再讓步，犧牲的是廠商跟人民，台幣升值這麼快就是血淋淋事實。

面對台幣飆升，楊金龍昨日出面表示，市場對新台幣升值的預期過度強烈，導致資金集中操作，形成羊群效應。此種非理性的市場反應將加劇匯率波動，需提高警覺。他強調，央行此次出手阻升的力道「比平常的時候都大」，主要是因為這波新台幣匯率升值的預期心理太強烈使拋匯力道太強。

賴清德總統昨下午也透過影片對外說明新台幣匯率升值原因。賴總統表示，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。沒有涉及匯率議題的原因，其實很簡單，因為台美貿易逆差，主要是長年所累積而成的國際貿易分工結果。雖然因為貿易逆差的原因，台灣被列入美國的觀察名單，但從未被美國列為匯率操縱國。正因為造成台美貿易逆差的原因，與匯率無關，台美之間的談判，自然不會提及匯率議題。因此也要請有心人士，不要再刻意散佈不實訊息。

王鴻薇說，這兩天新台幣升值幅度快、猛，連續兩個交易日升值將近10%，出口廠商哀鴻遍野。對壽險業，因海外投資多，而相關金控是否承受太多風險。昨天罕見賴清德總統、央行總裁楊金龍都出面喊話，但卻加深市場疑慮。

王鴻薇指出，楊金龍面對媒體詢問是否與美國施壓有關，楊總裁雖不是口才便捷，但少有支支吾吾的情況，可見不擅長說謊。在面臨美國貿易戰還有關稅戰、匯率戰，購買美國國債問題，台積電跟美國投資的問題，政府一味讓步的話，犧牲的是廠商跟人民權益，新台幣升值這麼快就是血淋淋的事實。

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