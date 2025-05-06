新台幣狂升也能甩鍋？黃國昌酸賴總統好有擔當

新台幣連日快速強升，賴清德總統發表談話，談及政治人物進行炒作，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天批評，連匯率都能甩鍋在野黨，賴總統真的是好有擔當，簡直令人嘆為觀止，而既然匯率不在經貿談判的範疇，民眾黨團也一定會強力監督。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時直言「我昨天看到賴清德總統講那些話，老實說我非常震驚！」民眾黨也發出3點聲明，痛批「千錯萬錯在野黨的錯，新台幣狂升也能甩鍋，民進黨真是令人嘆為觀止」。

黃國昌指出，今年4月1日，1美元兌換33.2元新台幣，昨天數字已經來到29.2元，升值幅度高達12%，如果毛利率不夠高，企業早就虧到脫褲，各大金控都在做金融壓力測試，損失全部都是用千億元在計算，民眾黨為企業與勞工發聲，結果賴總統真是好有擔當，請問現在到底是誰在執政。

黃國昌強調，所有金融壓力測試，假定遭逢台灣現在的匯率飆漲幅度危機，衝擊跟損失都是以幾千億在算的，發生這麼嚴重的大事，「賴清德好有擔當啊！竟然推給在野黨？」黃國昌強調賴清德昨天公開表示，匯率不在台美關稅談判範圍當中，「這是賴清德政府對台灣人民的承諾，在野黨一定會強力監督」。