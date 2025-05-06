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府發推感謝美眾院 堅定挺台反中國誤用2758

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府透過社群平台X以英文表示，感謝美國聯邦眾議院聽過台灣國際團結法和台灣保證實施法。圖／聯合報系資料照片
總統府透過社群平台X以英文表示，感謝美國聯邦眾議院聽過台灣國際團結法和台灣保證實施法。圖／聯合報系資料照片

針對美國國會通過的兩部友台法案，總統府透過社群平台X以英文表示，感謝美國聯邦眾議院聽過台灣國際團結法和台灣保證實施法，來自美國國會的堅定支持傳遞了一項清楚訊息-反對中國誤用聯大2758號決議以限制台灣國際空間。

美國聯邦眾議院5日口頭表決通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）及「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）2項友台法案，授權國務院定期檢視與台交往所自我施加的限制，並列出解除的計畫。

該法需獲得參眾兩院皆通過一致版本，接著送交美國總統川普簽署才能成案。

2758號決議 社群 美國

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