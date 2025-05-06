聽新聞
0:00 / 0:00
府發推感謝美眾院 堅定挺台反中國誤用2758
針對美國國會通過的兩部友台法案，總統府透過社群平台X以英文表示，感謝美國聯邦眾議院聽過台灣國際團結法和台灣保證實施法，來自美國國會的堅定支持傳遞了一項清楚訊息-反對中國誤用聯大2758號決議以限制台灣國際空間。
美國聯邦眾議院5日口頭表決通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）及「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）2項友台法案，授權國務院定期檢視與台交往所自我施加的限制，並列出解除的計畫。
該法需獲得參眾兩院皆通過一致版本，接著送交美國總統川普簽署才能成案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言