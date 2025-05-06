快訊

YouTube漲價哀號！悄推新訂閱方案「78元起」 台灣也納入其中

竹東大橋車禍！55歲機車騎士慘遭槽車輾斃 屍首分離當場死亡

匯率甜甜價讓網銀APP當機2天！網氣「換匯陰謀論」 內行人曝1招：不塞車

郭智輝遭爆疑圖利老東家崇越 黃國昌：不適任早該下台

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片

經濟部長郭智輝遭爆圖利崇越集團，民眾黨立法院黨團黃國昌今天說，這是民進黨的內部鬥爭，沒想到就連AIT都被捲入其中，這才是現在最大的問題，至於郭智輝跟崇越千絲萬縷的關係，從來沒有切斷早就不是秘密，民眾黨團的立場很清楚，郭智輝不適任早該下台。

媒體報導，郭智輝頻繁在老東家崇越集團旗下的餐廳用餐開會，由於其家人仍在崇越持股、擔任董事，因而遭到質疑公私不分，甚至有圖利崇越之嫌，近日更被直擊選在這家餐廳密宴美國在台協會（AIT），會前還以經濟部名義發出官方邀請函，顯然是動用公家資源舉辦餐宴。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民進黨政府的荒腔走板，看了真的令人匪夷所思，政治鬥爭搞到國家機器動起來，這就是民進黨內部在鬥爭，然後再搭配特定媒體配合，然而就連AIT都被捲入其中，這才是現在最大的問題。

黃國昌說，郭智輝跟崇越集團千絲萬縷的關係，從來也都沒有切斷，早就已經不是秘密，否則為何崇越副董事長還要向其報告，民眾黨團的立場非常清楚，民進黨的派系鬥爭不重要，而是郭智輝早就不適任應該下台。

民眾黨 郭智輝 黃國昌

延伸閱讀

遭爆圖利崇越 郭智輝辦公室：從未動用公務預算資源

郭智輝遭爆疑涉圖利 徐巧芯：特定媒體下手 賴清德恐想換人

【重磅快評】郭智輝掏腰包密宴AIT 賴清德授意？

經濟部長爭議連環爆 新北藍議員批郭智輝與國際趨勢背離

相關新聞

花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：郭智輝個人負擔

經濟部長郭智輝上任以來爭議不斷，除了屢次失言，又被鏡週刊踢爆多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他創辦的崇越集團旗下的M...

藍白特別條例納普發現金 卓榮泰憂：分散產業支持力道

行政院提4100億元特別條例因應美國總統川普對等關稅，遭藍白質疑灌水，兩黨傾向刪除台電撥補1000億元，並納入普發現金條...

台幣升賴清德怪在野誤導 朱立倫酸：好天才…反對黨變央行

新台幣狂升，賴清德總統昨指遺憾看到有政治人物鎖定匯率議題炒作。國民黨主席朱立倫反嗆賴政府是「跪族冠軍」，賴清德談話除了抄...

送康乃馨也遭質疑 陳亭妃嘆：母親節何時變得無情又冷漠

民進黨2026台南市長黨內初選之戰愈演愈烈，母親節將至，有民眾在社群PO文質疑立委陳亭妃送大量康乃馨的經費何來？陳亭妃今...

藍委批央行知匯率有異卻放手 卓榮泰：政府不採干預政策

新台幣狂升，引發關注。國民黨立委魯明哲今質詢時質疑央行總裁楊金龍明知有異常卻放手未救市。行政院長卓榮泰表示，政府長期不採...

盧秀燕目標2028先不表態黨主席 藍營拱蔣曝背後盤算

綠營發動罷免國民黨立委將進入三階投票決戰期，加上美國關稅戰，520後國民黨除了要罷免賴清德總統，也將提出救產業、經濟、勞工的方案；相較之下，國民黨主席的改選已非檯面上最優先議題，但檯面下早已暗潮洶湧。 知情人士透露，台中市長盧秀燕遲遲未對參選黨主席表態，藍營已做好盧不參選的最壞盤算，並且傳出將拱台北市長蔣萬安參選黨主席，該人士強調，拱蔣萬安參選黨主席並不是要反盧，希望盧要承擔……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。