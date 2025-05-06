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白批賴潛艦國造跳票 司法不改革只干預

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨6日召開「賴清德施政1周年」記者會，列舉賴在外交國防與司改的毫無作為。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨6日召開「賴清德施政1周年」記者會，列舉賴在外交國防與司改的毫無作為。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「總統賴清德在國防、外交、司法改革都沒做事，但大內宣、鬥爭卻不斷！」白委林憶君6日在記者會上舉例，政府說要國防自主，至今海鯤號潛艦4月海測跳票且問題百出、說要抗中保台，內部卻一堆共諜；白營總召黃國昌也痛批，賴政府只會用司法鬥爭在野黨，但包括棄保潛逃、加重通共等罪卻毫無進展，根本無心改革。

潛艦國造疏漏百出

民眾黨立委林憶君表示，民進黨政府說要潛艦國造，民眾黨也支持國防自主，但原定4月海測的海鯤號已確定跳票，且潛艦國造還出現岸上供電不穩、系統零件損壞、光電潛望鏡液壓系統不穩與艦內進水導致主機故障等狀況，民進黨卻還在造謠藍白在國會刪預算，海測沒照進度進行、疏漏百出，「難道不能要求凍結預算嗎？」

林憶君指出，政府還要國會同意2840億給未來7艘潛艦，但如今海鯤號都還在測試，不能輕易犧牲國軍弟兄安全。另外，賴清德2024年選舉時就說要推動加入CPTPP，還宣傳要與美國進行BTA（雙邊貿易協定）談判，但相關談判卻沒有關稅調降與市場開放，但台積電已經赴美投資、我國役男兵役延長至1年、買了美國那麼多武器，卻沒有爭取到其他實質幫助。

司法變成鬥爭工具

林憶君還強調，民進黨長期強調抗中保台，結果匪諜都在民進黨內部，總統府與國安會秘書長潘孟安與吳釗燮都不敢到立法院備詢，但總統賴清德目前對於用檢調與大罷免打壓在野黨特別關心，卻沒有好好解決缺電、詐欺犯逃脫等重大民生問題。

「賴清德上台後，根本沒有做司法改革，而是嚴重倒退！」民眾黨立院總召黃國昌痛批，為何北檢在拘提賴清德親自聘用的諮議吳尚雨前，總統府前一天就知道要解除職務？另外，民眾黨中央黨部並沒有前主席柯文哲的辦公室，但北檢在搜查黨部時卻到處翻箱倒櫃，如此違法搜索還是由民進黨臉書幫忙澄清，「北檢根本成了民進黨的小弟。」

關鍵修法毫無下文

黃國昌痛批，賴清德過去因為沒有修改《集會遊行法》而道歉，如今卻要內政部長劉世芳調查國民黨北檢遊行的首謀，還有《棄保潛逃罪》、《妨害司法公正罪》與《影響力交易罪》行政院都未提案。他還曾要求重罰中共在台發展組織、洩密等罪狀，但反對的都是民進黨；賴清德3月說要修《軍審法》，如今也還沒有下文，「簡直毫無作為。」

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民進黨 潛艦國造 賴清德

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