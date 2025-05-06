【重磅快評】郭智輝掏腰包密宴AIT 賴清德授意？

經濟部長郭智輝上任以來爭議頻傳，相較於失言風波，賴清德總統必定更介意郭智輝密宴AIT，這場要價22萬元的晚宴，經濟部雖聲稱是郭智輝個人負擔，問題是經濟部長有個人身分嗎？郭智輝是代表賴總統、還是他自己？

值得關注的是，AIT處長谷立言昨天公然在臉書對台兜售「小型模組化反應爐（SMR）」，其間不只牽動敏感的美中台政經關係，還有民進黨最在乎的「非核家園」政策。青鳥是否應該請教郭智輝，這場密宴到底談了什麼？郭智輝自掏腰包密宴AIT，背後是賴總統授意嗎？

郭智輝遭爆頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下的餐廳用餐，疑涉圖利，經濟部聲稱費用全由郭個人負擔，未動用公務預算及資源。面對爭議，行政院長卓榮泰今天指出，郭智輝已對外說明，現在應讓政府全力向立法院爭取特別條例，「這個時候，內閣團隊大家還是精誠團結」；卓揆還補刀說，郭智輝已經對外說明整個過程跟經費使用，如果有疑義，請郭智輝再度說明。

卓榮泰日前拜會民眾黨立法院黨團，民進黨團總召黃國昌當面抱怨，他向經濟部索取關稅衝擊評估資料，結果郭智輝只給他一張A4紙，還敷衍稱卓榮泰隔天就會報告，不只黃國昌不滿，卓榮泰也當場傻眼貓咪；卓揆今天再度點名郭智輝要出面說明，不無反將一軍的味道。

事後，郭智輝自嘲稱那是「精華液」，黃國昌更加炸鍋；郭智輝則嘴硬表示，經過討論把數據呈現在一張紙，如果委員不喜歡，可以多加說明，「只是不知道他到底要幾張，才是能夠符合他的需求」。卓榮泰積極滅火、郭智輝極力引戰，520前內閣改組頻傳，郭智輝就是被點名下台的頭號箭靶。

失言是個人風格，清廉則是賴總統的紅線；郭智輝固然是大老闆出身，沒有缺錢的問題，但不代表沒有圖利的質疑。鏡週刊踢爆，郭智輝多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他創辦的崇越集團旗下的MD創作料理餐廳餐廳聚餐；一場密宴AIT的開銷估計22萬元，經濟部雖然聲稱是郭智輝個人埋單，但經濟部長豈有個人身分，掏腰包事小，密會事大，他為何選擇在與個人利益關係親近的餐廳？又為何要密宴AIT？這種機密行為竟被向來與綠營關係密切的媒體爆料，郭智輝應該要想一想自己的處境。

郭智輝被戲稱「誤入叢林的老白兔」，與內閣團隊老是不同調，黨內已經很感冒，譏諷他是「外星人部長」，如今密宴AIT風波不斷，外交機密最怕見光死，鏡週刊出手非比尋常，如果得罪了「清德方丈」，郭智輝知所進退，並不令人意外。