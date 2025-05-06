黃國昌：匯率都能甩鍋在野黨 賴總統真有擔當歎為觀止

新台幣兌美元匯率持續上漲，賴清德總統昨天發表談話，談及政治人物進行炒作，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，連匯率都能甩鍋在野黨，賴總統真的是好有擔當，簡直令人嘆為觀止，而既然匯率不在經貿談判的範疇，民眾黨團也一定會強力監督。

針對新台幣連日強升，賴總統昨天透過影片發表談話，包括外匯市場預期心理影響匯率，不過這段時間有很多不實訊息，政治人物鎖定匯率議題進行炒作，造成市場誤導與非理性的預期心理，「政黨可以競爭，國家不能犧牲，政黨可以競爭，人民不能犧牲。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民眾黨對台灣有信心，問題是人民對賴政府沒信心，匯率的事情都能甩鍋在野黨，賴總統真的是令人嘆為觀止，民眾黨團昨天上午舉行記者會，提出4100億特別條例草案，也鼓勵賴總統收看全程直播。

黃國昌指出，今年4月1日，1美元兌換33.2元新台幣，昨天數字已經來到29.2元，升值幅度高達12%，如果毛利率不夠高，企業早就虧到脫褲，各大金控都在做金融壓力測試，損失全部都是用千億元在計算，民眾黨為企業與勞工發聲，結果賴總統真是好有擔當，請問現在到底是誰在執政。

不過，黃國昌也說，賴總統聲稱匯率不在台美經貿談判的範圍，這是民進黨政府對台灣人民的承諾，在野黨一定會在國會強力監督，未來會站在人民跟產業的立場，好好監督民進黨說到做到，不要出賣台灣人民跟產業。

民眾黨稍早也發布聲明表示，面對美國總統川普提出的關稅變革，賴政府不僅事前缺乏充分準備，事後更是欠缺彈性的斡旋空間，如今百工百業接連遭受衝擊，軟弱無能只能讓業者自求多福，根本不敢奢望民進黨政府能夠拿出什麼解決之道。

民眾黨批評，賴總統昨天一句「政治人物藉匯率議題炒作」，試圖把匯率問題撇得一乾二淨，通篇回應充滿政治性語言，「用話術來包裝真相，靠大內宣來洗腦人民」，凡事只會推諉卸責，活在自我陶醉的假象中，完全就是腐敗的開始、墮落的起源。

民眾黨強調，既然賴總統跟中央銀行異口同聲，保證台美談判並未觸及匯率議題，民眾黨也將秉持強力監督的職責，緊盯對美談判堅守中華民國利益，務必把台灣權益放在第一位，並且持續捍衛勞工權益、為提升產業競爭力而努力，不容賴政府把台灣人當笨蛋，說一套做一套欺騙國人。