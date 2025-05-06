藍白特別條例納普發現金 卓榮泰憂：分散產業支持力道

行政院提4100億元特別條例因應美國總統川普對等關稅，遭藍白質疑灌水，兩黨傾向刪除台電撥補1000億元，並納入普發現金條款。行政院長卓榮泰指出，現在是匯聚力量支持產業的最好時刻，普發現金不是最有效、最好的方法，也會分散力量，希望朝野黨團能以同理心看待。

行政院會通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電、勞健保。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰接受媒體聯訪時指出，他看過藍白黨團分別提出的特別條例草案，唯一欣慰的是，絕大部分跟行政院所提的草案基礎相同，只是做了若干調整。

卓榮泰強調，他要再度重申，此時此刻是匯聚力量、積沙成塔，共同面對國際情勢，用集體力量支持產業的最好時候，也是唯一最好的方法，只有團結在一起，力量才會更大。「所以普發現金，我認為那是一個很簡單，但目前來看不是最有效、最好的方法」。

卓榮泰表示，朝野各黨團的立委也該清楚，為什麼要組成黨團，而不是用個別委員表達意見，因為組成黨團才會有更大力量，大家也知道團結在一起的力量，因此如果能夠有同理心的話，在這個時候再度強調普發現金，是把力量分散。

卓榮泰表示，分散之後，對產業支持力道、民生照顧力道、強化安全韌性力道不夠強，一定要集中起來，匯聚所有的力量積沙成塔，希望朝野各黨團能夠了解，用同理心來看待這個事情。

此外，有媒體問及，近期平埔族族群呼籲相關原民身分法院版草案趕緊送出，立法院會期即將結束，草案何時公布？卓榮泰指出，草案經政務委員審查，已經到最後最後收斂跟文字修正階段，會依照憲法判決意旨，一定會在今年10月份完成所有的立法程序。