台幣升賴清德怪在野誤導 朱立倫酸：好天才…反對黨變央行

新台幣狂升，賴清德總統昨指遺憾看到有政治人物鎖定匯率議題炒作。國民黨主席朱立倫反嗆賴政府是「跪族冠軍」，賴清德談話除了抄央行版本，重點是要把匯率戰造成的結果怪罪是在野黨唱衰，「好天才喔！」照這樣講，反對黨都變中央銀行嗎？

賴總統昨表示，儘管預期心理會影響匯率，但近期出現許多不實訊息，企圖操縱市場預期心理，遺憾看到許多政治人物，竟鎖定匯率議題炒作，導致市場被誤導與非理性的預期心理，強調「政黨可以競爭，國家不能犧牲；政黨可以競爭，人民不能犧牲。」

朱立倫今與國民黨立委羅智強在大安捷運站為反惡罷街講。朱立倫提到，全世界最關心的是關稅戰、經貿戰，只有台灣在拚大罷免，賴清德眼中是不是只有權力，對內鬥爭第一名，對外競爭卻是倒數第一的「跪族冠軍」。

朱立倫說，在野黨早就提醒，關稅談判要奮戰到底，談出最好條件，沒想到三月還沒開始談，先把台積電送過去，「未戰先送」，還保證沒問題，結果一樣被課徵32%關稅，這是未戰先降。接下來的匯率戰，大家最擔心新台幣大幅度升值，造成出口商最大困境。

朱立倫說，只要上升10%，台積電就少4%獲利，代工廠就少了6至7%獲利，這是大家都知道的常識， 少了4％至7%，公司統統不用賺錢。才幾天就已經升了3塊多，今天很可能再繼續升值，所有獲利全部都吞完了。結果看到賴清德講的幾點聲明，除了抄央行版本，最重要的重點，台幣會升值，造成的結果都是在野黨唱衰的，「那我和在野黨都說，美金大幅度升值，你覺得會嗎？」

朱立倫批評，賴政府完全不懂財經、不負責任，就職近一年一事無成，唯一成就就是家暴在野黨，這樣的總統才是真正應該罷免的總統，還敢來罷免別人。

朱立倫說，他第三次預言，6月是美債危機，台灣光外匯存底，美元部位就超過5000億美元，到時美債風暴一起，受傷最深的是台灣，他擔心包括日本、中國大陸、印度等國家都在減少美債，只有台灣因為是跪族冠軍，不但沒減少、搞不好還增加，到時損失的是全民。

他舉例，5000億美元，只要升值3元我們已經少了新台幣1.5兆元，到時美債風暴，被轉換為長期、變成零利率或大減，風險是全民承擔。賴清德不要說朱立倫又在唱衰，他講的是所有財經專家和專業人士的共同預測，不是在野黨講的，「你除了會大罷免，你其他搞不清楚，民眾最關心的金融、財經議題。」

朱立倫受訪時重申，關稅戰是三合一的，包括去美投資、匯率、美債問題，是必然會連鎖發生的，台灣位處風暴中心，竟然未戰先降，先把台積電送過去，造成結果還是一樣。剛開始談判，匯率就已大幅升值將近10%，造成台灣產業哀鴻遍野，每年獲利至少減少4-7%，影響全台產業，這非常嚴重。

他說，接下來還有美債議題，難道台灣要未戰先敗再加一局嗎？已經連敗兩局。朱批評，這是有史以來最無能的政府，賴清德是否去請教一下包括前總統蔡英文，以及有經驗的談判專家，哪有談判過程未戰先降、且連敗兩局，還要把責任怪到在野黨，這跟在野黨有什麼關係？