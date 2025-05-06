經濟部長爭議連環爆 新北藍議員批郭智輝與國際趨勢背離

經濟部長郭智輝上任以來爭議不斷，除了屢次失言，又被鏡週刊踢爆多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他創辦的崇越集團旗下的MD創作料理餐廳餐廳聚餐。泛藍議員組成的新藍圖連線也批評郭，持續以各種藉口抗拒核電，展現政策僵化與對國際趨勢的背離。

國民黨新北市議員陳偉杰說，台灣能源政策長期被民進黨以「核廢料無法處理」作為反核主軸，堅持「非核家園」路線，導致核電逐步除役，能源結構嚴重失衡。近期，美國明確表態願協助台灣引進新興核能技術與核廢料處理方案，戳破民進黨「核廢無解」的神話。

陳偉杰表示，民進黨自1986年以來將「非核家園」奉為核心教條，強調核廢料無法處理、核電不可持續。然而，全球先進國家如美國、法國、芬蘭等，早已投入核廢料深層地質處置與再處理技術，並建立安全儲存體系。近日，美國在台協會（AIT）處長谷立言公開表示，美國已準備好協助台灣引進新興核能技術，包括小型模組化反應爐（SMR），並樂意協助台灣解決核廢料儲存挑戰。這不僅顯示台灣有國際資源可用，更證明「核廢無解」純屬政治藉口。

新北市議員白珮茹指出，面對國際合作機會，經濟部長郭智輝卻一再重申「非核家園」立場，強調核電必須同時符合「核廢料可處理、社會有共識、核能安全」三大原則，否則不予推動。即便行政院長卓榮泰曾對新核能技術表達「開放態度」，郭智輝仍強調經濟部立場不變，拒絕任何核電延役或重啟的實質討論。

白也說，當立法院推動「核管法」修法，郭僅表示「依法行政」，對於能源轉型的急迫與現實挑戰避重就輕。她指出更令人遺憾的是，當台電員工與民間團體抗議錯誤能源政策、要求核電延役時，郭智輝竟以「看不下去可以離開」回應，對專業意見與基層聲音完全漠視。這種官僚心態，不僅無助於理性溝通，更凸顯民進黨政府將能源政策政治化、拒絕科學討論的本質。

新北市議員宋雨蓁說，隨著核電逐步除役，台灣電力結構高度失衡。郭智輝坦承，2025年核電歸零後，台灣將有高達84%電力來自火力發電，僅能寄望再生能源在未來數年內提升占比。但事實證明，綠能發展進度遠遠落後，供電穩定與減碳目標雙雙受挫。民進黨政府一方面高喊減碳，另一方面卻讓台灣深陷火力依賴，空氣品質與國際競爭力雙輸。