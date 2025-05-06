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郭智輝花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：經長個人負擔

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郭智輝疑涉圖利 卓榮泰喊內閣團結：若有疑義 請部長再說明

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

經濟部郭智輝遭爆頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下的餐廳用餐、開會，疑涉圖利，經濟部則稱費用全由郭一人負擔，未動用公務預算及資源。行政院長卓榮泰今天指出，郭智輝已對外說明，他認為現在應讓政府全力向立法院爭取特別條例，「這個時候，內閣團隊大家還是精誠團結」。

根據鏡週刊報導，儘管郭智輝入閣後已轉讓崇越全數股權，但兒子仍持股任董事，妻子投資成立的公司更是崇越擁有最多股權的董事，郭家人及家族公司合計持股崇越市值逾21億元，如今郭智輝遭質疑公私不分，頻繁以公家資源至妻兒旗下的餐廳消費，涉圖利崇越集團，已重創內閣形象。

立法院會今天繼續施政總質詢，卓榮泰接受媒體聯訪時被問到，外傳5月20日後內閣改組，其中被點名換血的郭智輝又被爆出涉嫌圖利老東家，是否依然適任？

卓榮泰指出，所有部會在過去一個月以來，面對國際關稅及貿易情勢轉變都盡心盡力，現在讓政府集中所有力量來向立法院爭取強化安全韌性特別條例跟特別預算，「在這個時候，內閣團隊大家還是精誠團結」。

卓榮泰指出，郭智輝已經對外說明整個過程跟經費使用，如果有疑義，請郭智輝再度說明。

內閣 卓榮泰 經濟部 郭智輝

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