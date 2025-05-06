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郭智輝花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：經長個人負擔

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花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：郭智輝個人負擔

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片

經濟部郭智輝上任以來爭議不斷，除了屢次失言，又被鏡週刊踢爆多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他創辦的崇越集團旗下的MD創作料理餐廳餐廳聚餐；報導也指出，一場密宴AIT的開銷估計22萬元，引發外界質疑公私不分、更有圖利崇越集團之嫌。經濟部則澄清，相關餐敘費用皆由郭智輝個人負擔，並未動用公務預算或公家資源。

郭智輝去年被總統賴清德延攬入閣，在上任前雖然已將個人所持崇越股權全數轉讓，但鏡週刊報導，郭智輝的兒子仍擔任崇越董事並有持股，郭智輝妻子所投資的公司則為崇越最大法人股東之一，郭家人與相關企業合計持股市值超過21億元，因此被質疑選擇該餐廳作為公務場合，可能構成利益衝突。

鏡週刊報導，郭智輝近日再度選在這家餐廳密宴AIT，賓客離場時，還人手一袋伴手禮，也全出自崇越旗下的商品，包場費、餐點加上伴手禮，經濟部這場餐宴估開銷逾22萬元。

對此，經濟部表示，經查相關餐敘的費用皆由郭智輝個人負擔，並未動用公務預算或公家資源，且有完整憑證佐證支出紀錄；郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，對於個人與職務之區隔，持一貫謹慎自律之態度，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

經濟部部長室說明，該餐廳是崇越集團安永公司經營，郭智輝本人及家人均未曾在該公司任職管理，而郭智輝使用餐廳接待，係基於交通便利及私人空間考量，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

經濟部 郭智輝 餐廳

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