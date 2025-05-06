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管中閔收到來自遠方的明信片 郵戳亮點「北京天安門」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
管中閔收到來自北京天安門的明信片，從寄出的郵局、明信片圖樣、郵票選擇都是亮點。圖／取自管中閔臉書
管中閔收到來自北京天安門的明信片，從寄出的郵局、明信片圖樣、郵票選擇都是亮點。圖／取自管中閔臉書

台大前校長管中閔昨天在臉書PO出一張「來自遠方的明信片」，對方身分不明，收件者姓名和地址是電腦列印、繁體字和簡體字都有，郵戳為「北京天安門」，應是從天安門郵局寄出，明信片圖案和選用的郵票都是亮點，管中閔文末寫下「革命尚未成功」。

管中閔日前收到來自遠方陌生朋友的明信片。他表示，除了收信和寄信人的地址與名字，明信片上沒有其他字，卻又似有深意。

該張明信片的郵戳顯示是「3.19 北京天安門」寄出，「臺北 4.25」收到，「真久啊」，管中閔表示，地址和名字都是打印字體，似乎刻意多用繁體字。正面是北京中山公園的中山紀念堂，圖案兩旁印有「革命尚未成功，同志仍須努力」，另一面除了中山紀念堂的郵票，還有中山故居與天壇的郵票。

管中閔收到來自北京天安門的明信片，正面是北京中山公園的中山紀念堂，圖案兩旁印有「革命尚未成功，同志仍須努力」。圖／取自管中閔臉書
管中閔收到來自北京天安門的明信片，正面是北京中山公園的中山紀念堂，圖案兩旁印有「革命尚未成功，同志仍須努力」。圖／取自管中閔臉書

北京 天安門 管中閔

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