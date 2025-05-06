管中閔收到來自遠方的明信片 郵戳亮點「北京天安門」

台大前校長管中閔昨天在臉書PO出一張「來自遠方的明信片」，對方身分不明，收件者姓名和地址是電腦列印、繁體字和簡體字都有，郵戳為「北京天安門」，應是從天安門郵局寄出，明信片圖案和選用的郵票都是亮點，管中閔文末寫下「革命尚未成功」。

管中閔日前收到來自遠方陌生朋友的明信片。他表示，除了收信和寄信人的地址與名字，明信片上沒有其他字，卻又似有深意。