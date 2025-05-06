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共諜案補破網！國安特查增千人 2類人被盯上

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
立法院司法及法制委員會5日就共諜案等相關防治等事宜進行專案報告，法務部長鄭銘謙出席備詢。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制委員會5日就共諜案等相關防治等事宜進行專案報告，法務部長鄭銘謙出席備詢。記者潘俊宏／攝影

外交部前一等諮議何仁傑、總統府前參議吳尚雨涉嫌擔任共諜被收押，引發輿論譁然，更暴露這些隨同政務首長上任的機要人員，根本不在安全查核之列的大漏洞。調查局長陳白立昨天在立院表示，依閣揆卓榮泰指示，已規畫將政務人員與業務涉密的約聘雇人員，納入特查對象，預估將增加一千零八人。

立院司法及法制委員會昨天再度針對共諜案暴露安全查核不足問題，邀請相關官員專題報告。受邀的總統府與國安會，也再度以體制為由，不出席也不提供書面報告。司委會召委吳宗憲批評，國安會組織法第八條規定其受立院監督，國安高官身邊機要人員傳出共諜，此時國安會仍拒絕出席說明，這種行為令人無法接受，顯示民進黨喊抗中保台只是騙選票。

列席備詢的法務部長鄭銘謙與陳白立，對於立委詢問共諜案相關狀況，都以事屬個案不願回答。民眾黨立委黃國昌質疑，吳尚雨在賴清德副總統任內就獲聘入府，卻在被檢調搜索前一天遭解職，「難道總統府是通靈嗎？」鄭明謙只說，總統府不會知道，不需向總統府報告。

黃國昌也問，何仁傑與吳尚雨有無依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」進行安全查核？外交部人事處長呂世壹與人事總處培考處長李花書表示，兩人是聘用人員身分，非依公務人院任用法進用，因此僅作一般安全查核，不需特殊安全查核。黃國昌大罵「離譜」，並表示接到不少公務員抱怨被當賊對待，政務官帶來的親信們，更可能接觸機密，反而根本不用查。

陳白立說，目前特殊查核範圍採正面表列，共有一三二八人。依卓揆指示，已規畫將行政院及所屬各機關全體政務人員，以及辦理秘書、助理、機要等涉密業務的約聘僱人員，全數納入辦理特查對象，估計增加一○○八人，總特查人數成為二三三六人；後續將修正相關法規，確立這些人員特查的法源依據，且規畫逐步納入現職赴陸管制且具公務人員身分者、關鍵基礎設施等經評估認屬涉密人員。若立法院未來也提列辦理特查對象，預估將達六千三百餘人。

吳尚雨 國安會 總統府 賴清德 鄭銘謙 陳白立 黃國昌

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