觀察站／政院駁改組 就怕形成向在野低頭的觀感…牽動罷免

大罷免延燒，傳出民進黨看好罷免藍營立委態勢，有意在五二○後轉型戰鬥內閣，因應七月罷免投票與立委補選。據了解，民進黨內多認為，內閣小幅改組只是時間問題，但賴總統就職才滿一年，卓揆也有任務在身，加上內閣動向牽動罷免成敗，此前改組非最佳時機點。

賴總統首批內閣運作難稱順暢，加上國會朝小野大紛擾，政院戰力不足、首長狀況頻頻、黨內聯繫失靈等問題，已讓行政、立法部門結下心結，因此，民進黨內早在去年底就傳出內閣改組呼聲，但行政立法院際、總預算紛爭更為急迫，也讓內閣改組優先順序往後挪移。

也就是說，內閣改組呼聲，並非因應罷免而起。民進黨內普遍認為，首個改組時機為今年春節前後，第二則是五二○。一名黨政人士觀察，當前卓揆仍有因應美國關稅、推動特別條例的任務在身，加上過去挺住朝野對抗壓力，落實賴總統政見，此時撤換機率為「零」。

至於閣員，曾有人點名頻頻失言的經濟部長郭智輝，以及被形容「不在狀況內」的衛福部長邱泰源，但黨內多認為，更換閣員對賴政府來說是大事，當事人是否涉及「關鍵事件」才是重點，不會無故要閣員下台。

民進黨人士分析，現正全力推動罷免，試圖透過補選翻轉國會生態，任何風吹草動都可能影響局勢，且正值賴總統就職滿一年，肯定想在政治亂局中站穩腳步，若要在罷免案投票前更換閣揆或閣員，並非最佳時機，以防落人口實，形成向在野低頭的觀感。

但另有綠營立委認為，迎戰罷免與內閣改組關聯性低，也沒有先後問題，一個好的內閣須穩定、有績效，此時並沒有改組的急迫性，連結罷免是想像成分居多，重點還是在閣員自身表現。