政院520改組「戰鬥模式」？政院否認傳聞 在野稱不需鬥雞內閣

五二○將近，昨有媒體報導賴總統將在就職滿一年後進行內閣改組，啟動戰鬥模式，迎戰罷免投票、立委補選。行政院發言人李慧芝指出，此為錯誤消息，現階段全力推動「強化安全韌性條例」。在野立委則批評，社會不需要「鬥雞內閣」，而是要體察民意、做實事的政府，若改組只為罷免，終將持續無能。

媒體報導，民進黨看好罷免藍營立委氣勢，有意在五月廿日後、罷免投票前，將內閣團隊將改組為戰鬥內閣，多名閣員將被撤換，為迎戰罷免做準備。

被點名換血的閣員包括內政部長劉世芳、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、國發會主委劉鏡清等；劉世芳昨回應稱「謝謝指教」、「請去請教卓院長」。

行政院則作澄清。李慧芝指出，此為錯誤消息、內容純屬臆測；行政團隊現階段正全力積極應對美國對等關稅及國際情勢對台灣產業及社會造成的影響，期盼立院朝野黨團支持「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。

「完全沒有收到相關訊息，此消息是子虛烏有。」民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，這應是政治操作，為大罷免後續預先炒作藍綠對決態勢。賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲也表示，目前各政黨都將力量投注在罷免上，大罷免前一切理應不會有太大變化，內閣改組不可能。

國民黨團書記長王鴻薇酸說，整個內閣早就是「戰鬥內閣」了。

她表示，賴政府上任不到一年就提出史上最多覆議、釋憲，要改組也不知道要改組什麼，說要為美國對等關稅戰鬥，實際上又是全盤接受要求，從台積電赴美、匯率、關稅都沒提出好辦法，現在又有萊豬叩關，不知內閣為何而戰。

國民黨立委林沛祥批評，若改組只為大罷免，那內閣還是會持續無能；若真要改組，還是期待不是找論述能力強的閣員而已，而是回到治理上如何解決問題。

他說，如何在中美貿易戰中帶領台灣轉型度過，才是內閣該做的事。

民眾黨團總召黃國昌指出，人民不需要「戰鬥型內閣、鬥雞政府」，而是要真正體察民意、聽得進民意、做實事的政府，換幾個會耍嘴皮子的部會首長，難道是要繼續創造衝突對立、製造仇恨？還是要繼續在立法院噴垃圾話？按照這標準，就連行政院長卓榮泰本人都要知所進退。