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立院初審社維法 賣黃牛票最重罰3萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
立法院內政委員會昨審查《社會秩序維護法》部分條文修正草案，內政部長劉世芳（右）與警政署長張榮興（左）列席備詢。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會昨審查《社會秩序維護法》部分條文修正草案，內政部長劉世芳（右）與警政署長張榮興（左）列席備詢。記者潘俊宏／攝影

立法院內政委員會昨完成「社會秩序維護法」部分條文修正草案初審，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰提高到3萬元以下；針對未有專法規範的醫療、餐旅食宿票券，各主管機關應於兩個月內研議修法。

國民黨立委羅廷瑋、王鴻薇、林思銘等人及無黨籍立委高金素梅提案，要將黃牛票範圍擴大至醫療、餐旅食宿及各式休閒及商品票券，若有非自用、轉售圖利，即便「未遂」都要開罰，最高可處3萬元以下罰鍰。

內政部長劉世芳在逐條協商時說，運輸、觀光的黃牛票與處罰規定，已規範在「文化創意產業發展法」、「運動產業發展條例」內，醫療、餐飲食宿應分別由衛福部、交通部訂定專法，避免警政機關有過多行政裁量。

根據初審條文，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，由現行1萬8千元以下罰鍰，提高到處3萬元以下罰鍰。

委員會同時通過附帶決議，如醫療、餐旅食宿等票券黃牛問題，請各該票券主管機關，就各主管票券的黃牛行為在兩個月內研議修法，從源頭管理與查辦處罰雙管齊下，有效抑制黃牛。

此外，國民黨立委魯明哲顏寬恒等人提案，社維法對無正當理由的「跟追」行為罰則過低。經協商，初審通過條文明定，無正當理由跟追他人，經勸阻不聽者，由現行3千元以下罰鍰，提高為3萬元以下罰鍰。

國民黨立委邱若華、民眾黨立法院黨團提案，噪音問題加劇，盼提高罰鍰遏止。根據初審條文，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧「不聽禁止」者，由現行6千元以下罰鍰，提高為1萬元以下罰鍰。

主管 劉世芳 國民黨 羅廷瑋 運動產業發展條例 邱若華 顏寬恒 高金素梅 魯明哲 黃牛

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