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新聞眼／終結行人地獄 南市府闢路須有遠見

聯合報／ 本報記者林伯驊
有市民認為，串聯台南永康區與東區的中華路，人行環境最迫切需改善，市府將改善東區段人行步道，最快6月動工。圖為現況。圖／聯合報系資料照片
有市民認為，串聯台南永康區與東區的中華路，人行環境最迫切需改善，市府將改善東區段人行步道，最快6月動工。圖為現況。圖／聯合報系資料照片

余小妹事件將滿兩年，台南市交通死亡人數雖下降，行人死傷數卻未減，反映人本措施仍不足；追根究柢，南市不論舊市區或重劃區基本路幅都偏小，闢路須更有遠見，「六都唯一無捷運」也亟待突破，才有望真正將行人拉出地獄。

事件後掀起的全台「行人地獄」檢討浪潮，汽機車駕駛觀念改變許多，南市府從號誌與標線改善路口，也新設大量標線型人行道，但「先天條件」限制下，行人權益依然處處受限，每條路如何擠出空間讓行人安全地走路，是一道持續課題。

古都台南市發展早，「府城（舊市區）」內的道路規畫，以現代交通量顯得吃緊，相對更缺人行空間，若無法新建或拓寬人行道，應讓騎樓、現有人行空間暢通，否則常見電箱、路樹占於動線，甚至廣告招牌也成阻礙，行人還是走到馬路上。

不僅舊市區，即便許多新興重劃區，依然不見較大路幅。以歸仁高鐵特區為例，8米道路有10條，雙向竟都只有單一混合車道，不僅汽機車爭道，車稍多就易阻塞，原已不寬闊的人行道上還有行道樹，中央擘畫的大南方新矽谷方案，高鐵特區是重中之重，一旦人口增加，人行空間不足又會湧現。

此外，六都中台南唯一沒有捷運，民眾多仰賴汽機車、YouBike，搭配步行，增加道路交通量，加上部分路段人行設施不佳，走上馬路也釀事故風險；進度最快的台南捷運第1期藍線目標明年底動工，2032年完工通車，愈快完工，才能徹底改善運輸工具結構。

台南路幅小、捷運進度慢，基礎條件限制下，在在增加人本設施優化難度；去年行人30日內死亡33人是5年來最高，市府不僅要抑制數字上升，基礎建設規畫，也需要更多遠見。

人行道 台南 行人地獄

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