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六都施政大體檢／道安篇…學者：人行道應是標配 而非選配

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
成功大學交通管理科學系教授鄭永祥。圖／聯合報系資料照片
成功大學交通管理科學系教授鄭永祥。圖／聯合報系資料照片

余姓女童遭撞命喪斑馬線，引發全國議論，成功大學交通管理科學系教授鄭永祥說，在多起行人路口事故後的社會氛圍及教育宣導下，近來行人走在台南路上，車輛已較會禮讓行人。

事故後，台南市府啟動「百大路口安全行動」專案，至今增設198處行人專用時相、490處行人綠燈早開，鄭永祥說，相對於全市行人路口、號誌，仍僅占一小部分，且要數據分析及檢討評估，才能判斷人本交通是否有效改善，進而持續推動。

台南一名李姓市民說，若要說台南何處路段人行環境最迫切要改善，絕對是永康區中華路，中華路全長約4公里，道路雖寬闊，人行道卻斷斷續續，被戲稱是「消失的人行道」，還不時被占用，行人被迫走上馬路。

鄭永祥表示，市府的「百大路口安全行動」專案，對友善行人方向是正確的，但後續應評估、檢討對車通效率或行人用路安全的影響，畢竟不同路口有不同的動線型態，路口交通安全不僅針對行人，車輛動線與安全也很重要。

鄭永祥指出，台南當年道路交通系統規畫，可能沒想到預留人行道、自行車道等，目前許多人行道都是從現有道路擠出來的，導致很多行人需走在道路上，建議未來新闢都市計畫區時，預留人行道、自行車道等空間。

他點出，台南許多重劃區為達到都市計畫開發效益，公共設施用地都「縮水」，相較高雄、台中等地重劃區道路，台南重劃區內路幅尺度相對小，建議未來道路規畫設計時，人行道應是「標配」而非「選配」。

人行道 台南 行人

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