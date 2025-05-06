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六都施政大體檢／道安篇…余小妹事件2年 台南行人死亡增加

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
有市民認為，串聯台南永康區與東區的中華路，人行環境最迫切需改善，市府將改善東區段人行步道，最快6月動工。圖為現況。本報資料照片
有市民認為，串聯台南永康區與東區的中華路，人行環境最迫切需改善，市府將改善東區段人行步道，最快6月動工。圖為現況。本報資料照片

台南3歲余姓女童前年和媽媽走在斑馬線上，不幸遭轎車衝撞，釀一死一重傷，引爆「行人地獄」批評，還催生台南市人本交通促進協會。兩年屆滿之際，台南交通事故死亡人數去年雖下降，行人30日內死亡數卻從28人上升為33人，增加近1成8，行人安全仍待加強。

台南先天條件不足，缺乏大眾運輸、道路里程又長，民眾多使用私人運具等，市府表示，近年積極推動智慧交通與人本交通政策；但人行空間破碎，被視為待努力改善。

據統計，2020至2024年，台南交通事故30日內死亡人數從317人降至277人，但若進一步分析行人死亡數字，2021年雖降至26人，但次年起又逐年回升，去年更增至33人，近4年增幅近2成7。

行人死傷，反映人本措施仍不足。市議員林依婷日前推嬰兒車與輪椅實地走訪西門路，發現騎樓高低落差大，人行道常被車格與違停占用，只能被迫走上馬路。「台南要稱為宜居城市，太理想化了。」她建議，在無法建設實體人行道前，應先畫設標線型人行道。

議員朱正軒也說，人行道改善常因涉及汽、機車格位減少與既有使用習慣，遭遇地方阻力，呼籲市府建立「人行道示範場域」，加強溝通與示範效果，並結合捷運、車站等優先改善。

交通局指出，在事故頻傳路口推動「百大路口安全行動」，強化行人安全設施，包括增設198處行人專用時相、490處行人綠燈早開、135處行穿線退縮及53處庇護島，並設置60處標線型人行道，總長度逾過4千公尺；此外，人行道障礙物遷移已完成31處，通學步道建置完成57校、36校興建中，新設48處左轉車道，今年也將再增加44處。

市長黃偉哲說，上任以來致力推動智慧交通，智慧號誌涵蓋196處路口，同時積極解決騎樓停機車問題，推動「原則許可、例外禁止」政策，另，偏鄉地區則以「小黃公車」取代傳統公車，涵蓋27區42條路線，2022年起全面導入YouBike 2.0

「每次道安會議我都親自主持。」市長黃偉哲說，人本交通是市府施政的核心方針，降低事故是各局處的重要目標，透過「交通3E策略」，工程、教育、執法多管齊下，致力打造安全友善的用路環境。

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