賴清德接見日本眾議員：台日應強化合作 應對北京灰色行動

賴清德總統今（5日）接見日本前經濟產業大臣西村康稔眾議員一行時，感謝日本政府持續在國際場合為台灣發聲，重申台海和平穩定的重要性。他說，面對中國對周邊國家實施灰色地帶侵擾，同樣位居第一島鏈的台日應將強化合作，共同應對。

賴總統指出，期待台日在半導體、氫能、人工智慧及無人機等領域的產業合作，共同強化「非紅供應鏈」韌性，促進彼此繁榮發展。

賴總統表示，當前面對全球經貿變局，經濟安全日益重要，台灣期待跟日本進一步深化經濟合作，除了積極爭取參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也希望跟日本早日洽簽經濟夥伴協定（EPA）。

西村康稔說，對於台灣積極申請加入CPTPP，他在擔任日本經濟產業大臣時即代表日本政府表達歡迎；對於台積電至日本熊本設廠，日本政府也給予許多協助，相信台日在半導體領域的相互合作，可以讓半導體產業更加蓬勃發展，並建構更堅韌的供應鏈體系。

西村康稔指出，前首相安倍晉三曾說「台灣有事，就是日本有事」，現在很多歐洲國家也非常關注亞太地區的和平穩定，因為亞太地區的和平穩定攸關整個國際社會的和平穩定；因此也可以說「台灣有事，等於世界有事」；為了維持台海和平穩定，理念相同的國家或同盟國家都必須緊密合作，並且明確宣示此一訊息。