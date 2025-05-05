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接見日本訪團 蕭副總統：區域和平是台日共同利益

中央社／ 台北5日電

副總統蕭美琴今天接見日本前經濟產業大臣西村康稔，她說，區域的和平穩定、安全和繁榮是台日長遠的共同利益；她期盼未來持續合作，在投資、貿易等各領域深化雙邊關係。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統下午接見西村康稔一行時說，訪團昨天前往高雄瞻仰前日本首相安倍晉三銅像；安倍曾主張「台灣有事，就是日本有事」，對於台日全方位關係有非常具體的貢獻，至今仍有許多台灣人為此要向他表達敬意。

蕭副總統表示，安倍遺孀日前來台時也重申上述主張，相信區域的和平穩定、安全和繁榮，對台日而言都是長遠的共同利益。

副總統指出，近期全球局勢發生一些變化，影響區域的和平穩定，尤其各種對台海、對周邊情勢的侵擾活動，需要台日共同關注。

她說，日本首相石破茂在美國總統川普上任初期訪美，在峰會上特別提出關注台海的和平穩定以及反對任何片面以武力或脅迫方式改變台海現狀的意圖。感謝日本政府對於區域和平穩定的關注，台日需共同持續努力。

副總統表示，現在經濟情勢也有一些變化，台日在上週都持續與美方針對對等關稅進行談判工作，希望一切都能夠順利，爭取產業與美方合作的最大利益。在此深具挑戰的時期，期盼台日未來持續合作，並在投資、貿易等各領域深化雙邊關係。

另外，蕭副總統下午接見日本立命館大學教授垂秀夫一行時說，垂秀夫在退休後成為一名攝影師，仍持續關注台灣及各項區域議題，包括台日雙方如何共同應對快速變化的國際情勢，令人感佩。

台日 台海 日本

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