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【即時短評】搞了半天 原來匪諜真的就在總統身邊

聯合報／ 本報記者程嘉文

年紀稍長的讀者，對「小心，匪諜就在你身邊」這句政府口號必不陌生。近年兩岸關係緊繃，對民進黨與其側翼而言，渲染共諜威脅論，更是每日不忘的一環。儼然凡是與執政團隊不同路的國內政治勢力，就可能是敵人的同路者。然而這一波案件卻證明，執政團隊中的成員，反而更可能是被吸收變節的叛徒。原來匪諜未必在你我身邊，反而在總統或國安高官的身邊。

「所幸」在輿論戰、認知戰這一塊，綠營領先國內政敵的幅度仍然太大，可以不斷利用煙幕，設法讓事件聲量大事化小。反之，若是馬政府時代的總統府、國安會或立委辦公室出現共諜，事情炸鍋的程度，只怕難以想像。

然而也正是這波共諜案，社會大眾才驚覺：原來這些政務官帶入公門，官位未必高，權力卻很大的機要們，因為不屬於公務人員任用法的適用範圍，所以甚至不符合「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，根本不需要由調查局進行特查（特殊查核）。

至於適用查核辦法、需要查核者的範圍多大？調查局長陳白立今天（5日）在立院表示，目前共1328人。問題是兩周前同樣在立院司法法制委員會，他表示查核要由用人機關提出，調查局才能被動查核，換言之，即使名單內的1328人，是否都有經歷調查？抑或曾經接受調查，以後就一路開綠燈？

更進一步說，所謂特查的範圍也僅限於：調查當事人是否在動員戡亂終止後曾犯內亂、外患罪？曾與外國情治單位、陸港澳官方代表機構聯繫接觸？曾受外國、陸港澳官方之誘迫從事不利國家安全情事？是否為兩岸關係條例施行後由大陸來台設籍？原為外籍或無國籍歸化，或我國籍曾遭撤銷又回復？本人或三等親曾於76年開放探親後在陸港澳連續停留一年以上？本人或三等親曾在外國、陸港澳地區擔任黨政軍或具政治性機關團體之職務？取得申請外國國民之資格，或因外國籍或居留權而享教育、醫療、福利金、退休金等福利，或尋求或取得外國公職之身分，或曾服外國兵役？曾犯洩密罪或違反安全保密規定受懲戒記過以上行政懲處？最近五年有酗酒滋事、藥物成癮或足認身心狀況不能執行職務之具體事證？

從這些條目不難想像，近日被查獲潛伏在府院黨當中擔任機要的共諜，依此清單查察，只怕99%都可順利過關。

反之，國軍官兵早在馬政府時代，就頒布「正義專案」，包括義務役人員在內，都必須自白生活圈中與大陸相關的人事關係。如果是業務可接觸高機敏性資訊的人員，更必須定期「忠誠儀測」，即接受測謊。甚至多位前部長，也要親自受測。

總統府、國安會和國安局等國安體系，人員可能接觸到的機密，絕對不下於大多數的國軍官兵，安全查核如此寬鬆。如果將這些同樣與聞機要的人員，也定期進行儀測，會是怎樣「有趣」的結果？

國安會 關係

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