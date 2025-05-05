送康乃馨也遭質疑 陳亭妃嘆：母親節何時變得無情又冷漠

民進黨2026台南市長黨內初選之戰愈演愈烈，母親節將至，有民眾在社群PO文質疑立委陳亭妃送大量康乃馨的經費何來？陳亭妃今在臉書感嘆發文，直問「母親節，什麼時候變得無情又冷漠了？」，闡述康乃馨的來龍去脈。

近期多個網路社群出現貼文，指陳亭妃製作康乃馨文宣，上面印有「台南第一女市長」，估算恐怕耗資千萬元；陳亭妃在臉書貼出報價單，顯示「母親節康乃馨花」，單價則是「1式5元」。

陳亭妃提到，「母親節，是表達對偉大母親感謝的日子，我媽媽是那種最純樸的阿母，永遠是默默地幫忙著我們姐妹」，這次母親節，媽媽和志工媽媽們一起幫忙將康乃馨加工，單純希望把亭妃團隊祝福媽媽的心意傳送給大家。

她也說，每年各里、各社區都會有母親節的慶祝活動，志工媽媽原本開心做著康乃馨，要祝福大家母親節快樂，現在卻被抹黑、造謠。陳亭妃感嘆，寫下這篇文讓她真的很難過，網友的罵、酸妃妃姐姐，是言論自由，但卻抹黑傷害了每天默默幫忙的志工媽媽。

陳亭妃強調，她們花時間、花力氣，不是為了選票，是為了愛，且母親節原本是表達愛的日子，花的價格根本不是秘密，什麼時候變成要檢討一朵花的價格？甚至是送多少？。

最後，陳亭妃也貼出去年11月訂貨的報價單，直說，「還好有找到這一張，否則我不就啞巴吃黃連了」，她也心疼說，都是志工媽媽幫忙加工，請問我們能送多少呢？。