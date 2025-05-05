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財委會赴新竹考察 林思銘爭取校園運動與文化建設經費

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院財政委員會今前往新竹考察，國民黨立委林思銘關注橫山國小與竹東大同國小操場及球場整建工程、自強國中體育館整修案，以及東泰高中因HBL賽事優異表現所獲得的運動設施更新補助。圖／林思銘辦公室提供
立法院財政委員會今前往新竹考察，國民黨立委林思銘關注橫山國小與竹東大同國小操場及球場整建工程、自強國中體育館整修案，以及東泰高中因HBL賽事優異表現所獲得的運動設施更新補助。圖／林思銘辦公室提供

立法院財政委員會今前往新竹考察，國民黨立委林思銘表示，這次視察中央政府對新竹地區各級學校經費補助概況及預算執行情形，重點關注橫山國小與竹東大同國小操場及球場整建工程、自強國中體育館整修案，以及東泰高中因HBL賽事優異表現所獲得的運動設施更新補助。

林思銘今日邀集財政委員會前往新竹地區考察，深入了解行政院主計總處、教育部體育署及客家委員會，對新竹地區各級學校經費補助概況及預算執行情形。

林思銘提到，橫山國小獲教育部體育署核定補助729萬元，竹東大同國小則獲695萬3800元補助，兩校將用於操場跑道及中央球場整建工程。自強國中體育館木質地板整建工程則獲得266萬9100元補助。高中部分，東泰高中因HBL優秀成績，獲得教育部體育署補助，包含籃球架更新162萬元及室內球場木質地板整修工程490萬元。

林思銘表示，他爭取經費目的是協助學校培育更多體育菁英，同時也提升全民運動場地的品質與安全性，未來也將持續追蹤各項經費實質到位與預算執行情況，確保新竹地區學校能順利完成設施升級，為孩子們打造更完善的運動環境。

林思銘提到，在文化建設方面，竹東鎮公所向客家委員會爭取，113至114年度客庄創生環境營造計畫及客家文化生活環境營造計畫經費，分別獲得「新竹縣知識客棧圖書館規劃設計費」756萬元及「竹東鎮客庄生活交流中心規劃設計案」504萬元補助，之後也會爭取更多興建經費。

林思銘表示，他已在此次考察中向客委會提出建議，請求持續支持後續興建所需經費，包括軟硬體設施，目標是在竹東鎮打造嶄新的知識圖書館，提供鎮民優質的閱讀空間，同時在外五里地區推動客家文化創新發展，興建文藝展演與文化交流的新基地，未來也將爭取更多資源。

立法院財政委員會今前往新竹考察，國民黨立委林思銘關注橫山國小與竹東大同國小操場及球場整建工程、自強國中體育館整修案，以及東泰高中因HBL賽事優異表現所獲得的運動設施更新補助。圖／林思銘辦公室提供
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立法院財政委員會今前往新竹考察，國民黨立委林思銘關注橫山國小與竹東大同國小操場及球場整建工程、自強國中體育館整修案，以及東泰高中因HBL賽事優異表現所獲得的運動設施更新補助。圖／林思銘辦公室提供

新竹 林思銘 體育館

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