藍批吳釗燮缺席共諜案報告 綠：先修國安法案

立法院司法及法制委員會今天排定共諜滲透相關議題專題報告，委員會召委吳宗憲說，總統府秘書長、國家安全會議秘書長拒絕列席而不是請假，請人民看清楚，「你每天喊抗中保台是騙選票而已」，高官們話術騙國人。

民進黨立委吳思瑤說，打共諜不是一再把官員叫來這裡質詢，要的是行動，立法院的行動是要修國安法案；她說，最簡單可行的是有關立委赴中納管登載，但民進黨立委的提案被擋了300多次，連這個都要擋，不曉得國安法案如何走得下去。

立法院司法及法制委員會今天邀請總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、國家安全局、外交部、大陸委員會等單位列席就「近期連環爆發總統府、國家安全會議、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」進行專題報告並備質詢。

召委吳宗憲會前受訪表示，國會聯絡人有來找他並拿出公文，意思是拒絕列席，並不是詢問他可否准假。

吳宗憲認為，國安會組織法第8條講得非常清楚，必須到立法院來；其次，民進黨政府一直在喊「抗中保台」，照理說，抗中保台應該是首要任務，為什麼發生這麼嚴重的事，國安會、總統府、外交部、民進黨黨團都有這種組織犯罪共諜存在，卻不當一回事，「請人民看清楚，你每天喊抗中保台是騙選票而已啦」。

吳宗憲說，委員會重視國安，請相關單位說明，看如何修法把洞補起來，要求趕快把潛藏在國內的匪諜抓出來，今天反而是總統府這些高官們完全不配合。

吳宗憲表示，上次不是說國內還有5000個共諜，這麼嚴重情況下，整天講得好像中國大陸要怎麼樣對付台灣了，但請相關部會來了解該怎麼面對處理，他們又都不見了，所以高官們就是話術在騙國人。

民進黨立委沈發惠質詢時提到，吳宗憲連續排了2次共諜專報，想必是認為這主題很重要，吳宗憲是司法界出身，他也想了解吳宗憲對國家機密外洩的防制措施有何高見，結果吳宗憲剛才質詢時所有時間都在討論國民黨部連署罷免、偽造文書、個人資料法犯罪偵辦案件個案。

沈發惠說，他在立法院多年，很少看到立委自己做召委、自己排一個主題，結果上來質詢卻不講這個主題，還排2次報告，並且對司法個案偵辦中的案件不尊重，讓人遺憾，「人必自重而人重之」。

沈發惠認為，如果真有心修補制度漏洞，立法院召委可以安排立法院助理需不需要安全查核相關報告，請立法院秘書長周萬來備詢；他說，立委赴中國加強報備程序 的法案在程序委員會被封殺300多次，「阻擋這些，今天卻排這個，這是標準的雙標」。