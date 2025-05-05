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沈伯洋收死亡威脅 不辭立委「女兒將成小燈泡第二」　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋為大罷免著力甚深，他今天曬出死亡威脅信件。，圖／取自沈伯洋臉書
民進黨立委沈伯洋為大罷免著力甚深，他今天曬出死亡威脅信件。，圖／取自沈伯洋臉書

民進黨立委沈伯洋為大罷免著力甚深，他今天曬出死亡威脅信件，信中要求他辭去立委並退出政壇，若不從將遭受報應，更嗆他女兒可能會是第二個小燈泡，當街被砍斷脖子。沈伯洋痛批，為何小草可以沒有人性到這個程度，每次都把他家人被威脅拿來開玩笑。

沈伯洋今日在臉書貼出死亡威脅信件，信件主旨為「女兒可能會是第二個小燈泡，當街被砍斷脖子」，內容提到沈伯洋不斷煽動仇恨、挑起社會對立，對他人家庭造成極大痛苦，呼籲沈伯洋回頭是岸，辭職退出政壇，妻女也將安然無恙，否則都將遭受報應。

對此，沈伯洋批評，每次只要戳破國民黨造謠，或批評國民黨毀憲亂政，就會出現一群民眾黨支持者來留言，國民黨反而很少。留言分為5種，分別是叫大家看直播，暗示黃國昌最認真；第二，假意關心他家人被威脅，暗示自導自演；第三，貼一些根本不知道哪來的法學論述；第四，複製貼上一堆他們自己說的弊案；最後則是暗示民進黨才是共產黨。

沈伯洋認為，一堆形容詞真的沒有什麼，反正小草們就是信奉教主，也沒有想要討論法律和制度的意思，但每一次都把他家人被威脅拿來開玩笑，真的有夠低級，「然後我還要一直阻止我老婆看留言」。

沈伯洋表示，國民黨大多就是不講話而已，為什麼這些小草可以沒有人性到這個程度？民粹操作至此，什麼都民進黨，什麼都賴清德，真的有夠可悲，然後現在一定還會說只會抗中，「不好意思，我這幾天講傅崐萁，都還不用講中國，他就已經不適格了 」。

國民黨 家人 沈伯洋

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