傳520後內閣改組迎戰罷免 政院：錯誤消息

傳賴總統將在就職滿一年後進行內閣改組，啟動戰鬥模式，迎戰罷免投票、立委補選。行政院發言人李慧芝指出，此為錯誤消息，內容純屬臆測，行政團隊現階段正全力積極應對美國對等關稅以及國際情勢對台灣產業及社會造成的影響，盼立院支持強化安全韌性特別條例。

媒體報導，民進黨看好罷藍氣勢，5月20日後、罷免投票前，賴總統將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，閣員部分，首波換血重點包括劉世芳、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、國發會主委劉鏡清等都被點名。

針對媒體指出政院為迎戰罷免而將內閣改組，行政院發言人李慧芝今天表示，此為錯誤消息、內容純屬臆測，盼媒體本於事實進行相關報導。

李慧芝表示，行政團隊現階段正全力積極應對美國對等關稅以及國際情勢對台灣產業及社會造成的影響，行政院在4月24日提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，期望透過「支持產業」、「照顧民生」、「安定就業」及「強化韌性」四大主軸，給予台灣社會最健全的支持，期盼立院朝野黨團予以支持，為台灣產業做最堅實的後盾。