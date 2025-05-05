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傳出內閣520要換血 政院駁斥錯誤消息、內容純屬臆測

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關媒體詢問中國時報報導為迎戰罷免而將進行內閣改組云云一事，行政院發言人李慧芝5日表示，此為錯誤消息、內容純屬臆測，盼媒體本於事實進行相關報導。

李慧芝表示，行政團隊現階段正全力積極應對美國對等關稅以及國際情勢對台灣產業及社會造成的影響，行政院在4月24日提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，期望透過「支持產業」、「照顧民生」、「安定就業」及「強化韌性」四大主軸，給予台灣社會最健全的支持，期盼立院朝野黨團予以支持，為台灣產業做最堅實的後盾。

根據媒體報導賴總統將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，將起用論述強的閣員，轉型為「戰鬥型內閣」，迎戰可能在7月進行的罷免投票及之後立法委員補選；首波換血重點包括劉世芳、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、國發會主委劉鏡清。

對此，劉世芳今日受訪時僅表示，「謝謝指教！不知道，請去請教卓院長好嗎」。

另外，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天接受廣播節目專訪，對於有關將進行內閣改組和撤換5位內閣閣員的報導，吳思瑤說她對於報導內容「存疑」，並質疑這是設定一個目標，為大罷免後續預先炒作藍綠對決態勢。

罷免

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