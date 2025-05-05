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批偷渡台電1千億 白籲改幫農工產業

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨5日召開記者會，提出該黨認為較合理的特別預算版本。（民眾黨提供）
民眾黨5日召開記者會，提出該黨認為較合理的特別預算版本。（民眾黨提供）

行政院的特別預算中，撥補台電預算應該刪除，拿來增加產業行銷、安定勞工就業！」民眾黨團總召黃國昌5日召開記者會，痛批行政院長卓榮泰未調整能源政策，卻仍將台電1千億預算放到此次特別預算。民眾黨幹事長陳昭姿亦表示，1千億應該刪掉，並增加撥補健保，加上今年超徵稅收，還可普發現金。

補助產業預算增加

黃國昌表示，因應川普課徵關稅影響，行政院雖然推出特別條例，但4100億裡面卻只有930億是協助產業與勞工，其中還有1千億撥補台電的預算，但立法院在審查預算時就已說明，在沒有檢討能源政策前，不斷撥補台電就是財務黑洞，政府已經撥補台電3千億，但電價還是一直漲、台電虧損持續擴大，因此不能再撥補台電。

「要以產業、勞工與農漁民優先！」黃國昌表示，民眾黨會將撥補台電預算刪除，並在協助企業開拓多元市場100億增加到200億，支持勞工安定就業從150億增加到350億，強化農業金融從180億增加到300億。幹事長陳昭姿說，挹注健保從200億增加到370億、勞保從撥補1百億提升到4百億。

拒絕偷渡其他預算

民眾黨副總召張啓楷強調，還要增加政府債務還本250億，以及降低生活成本支出補助180億，這方面會放在維持T-PASS繼續運作，降低民眾交通支出，還有普發現金1416億。另外，也將行政院強化國土1500億的預算刪除、調整之後，特別預算還是4100億，但對人民有更多幫助，同時還能兼顧財政紀律。

「55%民眾認為撥補台電不合理！」張啓楷指出，觀察台電有關的網路留言大數據，可發現認為政府補助台電涉及圖利綠能業者有21.5%、錯誤能源政策全民買單也有20.1%、15.4%民眾批評廢核導致電價高漲與台電虧損。而且強化高等教育人才培育在114年公務預算早就編列221億，應該回歸公務預算。

張啓楷表示，歡迎外界仔細比較院版與民眾黨版的特別條例，民眾黨版的特別條例經過縝密精算，大幅提升對受衝擊產業的補助，普發現金與全民共度難關，並拒絕民進黨「掛羊頭賣狗肉」偷渡。

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