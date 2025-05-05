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【重磅快評】吳釗燮一直躲 誰賜他特大號金鐘罩？

聯合報／ 主筆室
立法院司法法制委員會今召開「共諜滲透進行檢討等」專題報告會議，應邀列席委員會的國安會秘書長吳釗燮並未到場，惹來國民黨召委吳宗憲痛批。記者林俊良／攝影
立法院司法法制委員會今召開「共諜滲透進行檢討等」專題報告會議，應邀列席委員會的國安會秘書長吳釗燮並未到場，惹來國民黨召委吳宗憲痛批。記者林俊良／攝影

立院司法及法制委員會排定「總統府、國安會、外交部等遭共諜滲透防治報告」，但國安會秘書長吳釗燮卻以幕僚單位為由，兩度拒絕出席；民進黨整天喊抓共諜，連兩岸宗教交流都要管，卻放任國安會國頭子被共諜長期滲透，還想比照周萬來模式推托列席報告，檢調也不敢約談，到底是誰賜他這頂特大號的金鐘罩？

中共對我滲透未曾中斷，上月驚傳國安會祕書長吳釗燮前助理因涉及共諜案遭到收押，立法院外交國防委員會23日邀請吳釗燮進行專題報告，吳卻缺席；國安會回應，除了相關法律案、預算案外，國安會屬於總統幕僚單位，不宜到立院報告備詢，以符合憲政體制。

立法院外交國防委員會不死心，今天再度安排「總統府、國安會、外交部等遭共諜滲透防治報告」，但總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮依舊以幕僚單位為由拒絕出席。沒想到國民黨籍召委吳宗憲有備而來，搬出國安會組織法第8條， 認為國安會依規定受立院監督，算是將了民進黨一軍。  

依國家安全會議組織法第8條規定，國家安全會議及其所屬國家安全局應受立法院監督，就立法意旨來說，監督範圍確不僅限於法律案、預算案；民進黨立委為「報復」立法院秘書長周萬來，刻意安排周到司法及法制委員會進行專題報告並備質詢，周三度缺席，兩者情況截然不同。

韓國瑜為周萬來解套，拿出憲法第67條及大法官釋字第461號，鑑於立法監督行政，行政向立法負責之憲政本旨，憲法第67條所稱政府人員係指行政院、各部會首長及其所屬人員，因此司法及法制委員會召委莊瑞雄未依法規辦理的專題報告排案，立法院幕僚人員自無列席義務。韓國瑜出招有理有據，莊瑞雄再氣，也無可奈何。 

但國安會以屬於總統幕僚單位，不宜到立院報告備詢推拖司法及法制委員會召委吳宗憲排定「總統府、國安會、外交部等遭共諜滲透防治報告」就明顯違法了。 依國家安全會議組織法第8條規定，國家安全會議及其所屬國家安全局應受立法院監督，吳釗燮以非關法律、預算案而拒絕出席報告，明顯牴觸國家安全會議組織法的規定。

更好笑的是，吳釗燮不敢來立法院列席報告，除了拿周萬來當擋箭牌不成，還試圖比照檢察總長邢泰釗，指檢察總長也只需因法律案、預算案到立院備詢，吳釗燮也可以比照。

但吳釗燮未細察的是，邢泰釗適用的是法院組織法第66條規定，檢察總長除年度預算案及法律案外，無須至立法院列席備詢，但國安會組織法並沒有類似規定，只有明定國家安全會議及其所屬國家安全局應受立法院監督。吳釗燮不是不讀法條，就是刻意耍賴。 

民進黨整天說共諜可怕，軍情局前局長甚至透露，目前潛伏在台的共諜逾5000人，今天國安局還說中共物色現役和退役軍人研擬顛覆政府計畫，設立政權接管中央委員會，國安如此岌岌可危，國安會頭子卻想方設法逃避共諜滲透防治報告；吳釗燮待過的單位都出共諜，別說為自己辯護，起碼宣示一下抓共諜的決心也好，吳既不辦事，又不露臉，更戀棧權位，想不透何來這麼大的膽子？

吳釗燮 國安會

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