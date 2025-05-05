調查局查涉密擬鎖定政務人員約聘僱 範圍估增1008人

近期爆出多起共諜案，調查局今天說，依行政院長卓榮泰指示，已規劃將行政院及所屬各機關全體政務人員及協助其辦理業務秘書、助理等涉密約聘僱人員、主任秘書層級以上辦公室辦理秘書、機要業務的涉密約聘僱人員，全數納入辦理特查對象，預估計增加1008人。

立法院司法及法制委員會今邀請總統府、國安會、國安局、法務部、司法院、調查局等單位就「近期連環爆發總統府、國家安全會議、外交部遭共諜滲透及忠誠安全查核不足，導致國家機敏資訊外洩，提出檢討報告及相關防制措施之預算執行情形」進行專題報告，但總統府、國安會並未派員出席。

國安局報告提到，近期中共對台滲透樣態包括，發展武裝內應、勘查軍事要地、利誘宣誓效忠、刺蒐機敏資訊、佈建在台組織。

調查局報告提到，依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」規定，目前採正面表列提列1328個辦理特殊查核職務公務人員，但並不包含負責國家重大政策規劃與執行的政務人員，及協助各機關首長處理秘書、機要業務約聘僱幕僚人員、立法院職員、立法委員助理等。

調查局表示，依卓榮泰近期指示，已規劃先將行政院及所屬各機關全體政務人員及協助其辦理業務秘書、助理等涉密約聘僱人員、主任秘書層級以上辦公室辦理秘書、機要業務涉密約聘僱人員，全數納入辦理特查對象，估計增加1008人，增加後總特查人數為2336人。

調查局說，後續將修正公務人員任用法等相關法規，確立這些人員特查的法源依據，且規劃逐步納入現職赴陸管制且具公務人員身分者（不含行政法人、財團法人）、關鍵基礎設施（不含國營事業關鍵基礎設施、行政法人關鍵基礎設施）等經評估認屬涉密的人員，若立法院也提列辦理特查對象，預估查核對象將達6300餘人。

民進黨立委王義川質疑是否會造成草木皆兵，調查局長陳白立表示會盡量縮小到必要範圍。

國民黨立委王鴻薇詢問調查局是否要全部擴大到立法院；陳白立說，若立法院覺得重要，必須納入特殊查核，那立法院必須先訂定內部規定辦法，調查局才有執行依據。

民進黨立委吳思瑤認為，立法院必須納入特查，國安不能缺一角，漏洞不能在國會；她並說，相關國安制度最可行簡便是立委赴中登載，但民進黨立委的提案一再被擋；民進黨團已經先行，針對立委與助理用具結方式，主動揭露赴中資訊，事前報備、事後報告，凸顯國會只會擋「赴中納管」法案。