罷免葉元之送件3萬2236份 新北選委會清點2.5小時零剔除

罷免葉元之團隊「板橋大刪元」今上午由領銜人史書華將二階連署書送件。史書華說，選委會宣布清點結果一份都沒有被剔除，並直言罷免三階就是選戰，但三階投票策略仍要待其他團體送件後再討論。新北選委會指出，今上午完成清點，未來5個工作日將建檔造冊，才能將名冊送至戶政機關查對是否符合連署人資格。

新北選委會從上午9時20分開始清點連署人名冊，中午12時左右完成清點後，連署書裝箱送至倉庫上封條。史說，他們其實收件超過3萬6千份，但在造冊小組嚴格篩選下，送件是3萬2236份，且選委會也宣布就是32236份，一份都沒有被剔除，完成率百分之百。史直言，「罷免進入三階就是選戰」，從公民運動上升到選舉，因此要討論面向還很多，但新北其他罷團比如雙和還離門檻500份、新店也差2000份，所以現在能做的事幫忙還沒達標團隊。

至於是否會呼籲支持者投票，讓三階成熱戰？史認為，公民團體無法決定要熱戰還是冷戰，但一定是呼籲大家都出來投票，不管是同意還是不同意，都尊重公民的權利，所以沒有冷戰或熱戰問題。

新北選委會副總幹事黃堯章說，板東選舉人數為23萬3122人，連署人數門檻為這個原選舉區選舉人總數的10%以上，也就是說門檻為23313份，選委會今受理罷免團體送件的3萬2236份連署人名冊，經過清點並未剔除任何一份，未來5個工作日將建檔造冊，並將連署人名冊送至戶政機關查對是否符合連署人資格。