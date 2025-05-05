立院初審社維法 販賣運輸、遊樂票券黃牛票可重罰3萬

立法院內政委員會今天完成「社會秩序維護法」部分條文修正草案初審，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰由現行1萬8000元以下，提高到3萬元以下；目前藝文、運動票券已有專法管制，但醫療、餐旅食宿票券仍有黃牛問題，各主管機關應於2個月內研議修法。

立法院內政委員會今天繼續審議社維法部分條文修正草案，聚焦各類票券黃牛票處置、跟追行為及噪音糾紛罰鍰是否提高。

國民黨立委羅廷瑋、王鴻薇、林思銘等人及無黨籍立委高金素梅提案，要將黃牛票範圍擴大至醫療、餐旅食宿及各式休閒及商品票券，若有非自用、轉售圖利，即便「未遂」都要開罰，最高可處3萬元以下罰鍰。

內政部長劉世芳在逐條協商時說明，運輸、觀光的黃牛票與處罰規定，已規範在文創法、運產條例落實，醫療、餐飲食宿應分別由衛福部、交通部訂定專法，避免警政機關有過多行政裁量；根據初審條文，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，由現行1萬8000元以下罰鍰，提高到處3萬元以下罰鍰。

委員會同時通過附帶決議，指社維法是採行政調查與行政罰，多規範輕微違規，但黃牛涉及以不當方式獲取高額利益，侵害消費者重大利益，而藝文表演票券、運動賽事或活動票券已在文創法、運產條例訂有專款條文，並採刑事罰，其他如醫療、餐旅食宿等票券黃牛問題，請各該票券主管機關，就各主管票券的黃牛行為在2個月內研議修法，從源頭管理與查辦處罰雙管齊下，有效抑制黃牛。

此外，國民黨立委邱若華、民眾黨立法院黨團提案，指現今噪音問題加劇，盼透過提高罰鍰遏止。根據初審條文，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧「不聽禁止」者，由現行6000元以下罰鍰，提高為1萬元以下罰鍰。

國民黨立委魯明哲、顏寬恒等人提案，近年跟蹤騷擾事件提高，但社維法對無正當理由的「跟追」行為罰則過低。經協商，初審通過條文明定，無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，由現行3000元以下罰鍰，提高為處3萬元以下罰鍰。